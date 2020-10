Fussball-Landesliga Schleswig : BSC Brunsbüttels Teammanager Benjamin Hübner fordert Reaktion ein

Die Schleusenstädter wollen es im Derby gegen Tellingstedt besser machen als zuletzt in Jübeck.

Avatar_shz von shz.de

09. Oktober 2020, 13:21 Uhr

Brunsbüttel | In der Fußball-Landesliga Schleswig erwartet der BSC Brunsbüttel am Sonnabend um 16 Uhr den MTV Tellingstedt zum Dithmarscher Derby.

„Wir müssen gegen den MTV eine Reaktion zeigen“, fordert Brunsbüttels Team-Manager Benjamin Hübner ein. Zuletzt in Jübek verloren die Schleusenstädter in der Nachspielzeit trotz einer 2:0-Führung noch mit 2:3, waren viel zu fahrlässig mit den eigenen Torchancen umgegangen und agierten phasenweise zu harmlos in den Zweikämpfen. Mit einem möglichen höheren Vorsprung wäre der BSC sonst überhaupt nicht mehr in Bedrängnis gekommen. „Das muss gegen Tellingstedt deutlich besser werden“, sagt Hübner. Gleichwohl hat die Mannschaft nach Aussage ihres Managers den Schock der zwei späten Gegentore gut verkraftet und in der Woche im Training gut gearbeitet. Alle Spieler sind an Bord, ein Heimsieg ist das erklärte Ziel.