Fussball-Landesliga Schleswig : BSC Brunsbüttel und MTV Tellingstedt trennen sich torlos

Im Dithmarscher Derby gab es wenig Aufregendes.

Brunsbüttel | So richtig begeistern konnten die 22 Akteure auf dem Platz die 112 Zuschauer, die zum Dithmarscher Derby in der Fußball-Landesliga Schleswig zwischen dem BSC Brunsbüttel und dem MTV Tellingstedt auf die Sportanlage an der Olof-Palme Allee „gepilgert“ waren, nicht. „Das war kein schönes Spiel.“ Viel Mittelfeldgeplänkel, wenig Torraumszenen und folge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.