Fussball-Landesliga Schleswig : BSC Brunsbüttel mit Kantersieg

Schleusenstädter gewinnen beim Schlusslicht Schleswig 06 mit 7:2.

von Reiner Stöter

14. Oktober 2018, 18:17 Uhr

Der BSC Brunsbüttel landet in der Fußball-Landesliga bei Schlusslicht Schleswig 06 ein deutliches 7:2 (4:1). Auch ohne den urlaubenden Trainer Axel Rohwedder (vertreten durch Frank Svendsen) starteten die Gäste fulminant in die Partie und erspielten sich bereits nach 20 Minuten eine 4:0-Führung. Gilian Jebens und Rouven Drzimkowski erzielten jeweils einen Doppelpack.

Die Gastgeber hatten den Schleusenstädtern wenig entgegenzusetzen, kamen eine Minute nach dem 0:4 aber zum schmeichelhaften Anschluss durch Adrian Swiatek.

Das hinderte die angereisten Dithmarscher nicht daran, im zweiten Durchgang wieder viel Druck nach vorne zu erzeugen. In der 58. Minute erhöhte Rouven Drzimkowski mit seinem dritten Treffer zum 5:1 für seine Mannschaft und beseitigte damit letzte Zweifel am Auswärtserfolg des BSC. Auch Gilian Jebens kam in der Schlussphase zu seinem dritten Treffer. Fin Erichson trug sich ebenfalls noch in die Torschützenstatistik ein und legte zum 7:1 nach. Den Schlusspunkt in der Nachspielzeit zum 2:7-Endstand erzielte sinnbildlich für die ungefährliche 06-Offensive BSC-Torhüter Merlin Suhn, der unglücklich ins eigene Tor abfälschte.

Schleswig 06 – BSC Brunsbüttel 2:7 (1:4)

Schleswig 06: Horn – Mackowiak, Flor, Liers, Christiansen, Hoomann, Stockfleth, Swiatek, Liers, Petersen, Ikirrou.

BSC Brunsbüttel: Suhn – Möller, Fischer, Jebens, Schmidt, Klaassen, Drzimkowski, C.Ehlert, Tiedje, Erichson, Wolter.

SR: Böhnke (Eichede). Z.: 87.

Tore: 0:1 Jebens (3.), 0:2 Jebens (10.), 0:3 Drzimkowski (11.), 0:4 Drzimkowksi (23.), 1:4 Swiatek (24.), 1:5 Drzimkowski (58.), 1:6 Jebens (83.), 1:7 Erichson (84.), 2:7 Suhn (90.+1, Eigentor).