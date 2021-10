Fussball-Landesliga Schleswig : BSC Brunsbüttel ist mit dem Remis nicht zufrieden

Die Schleusenstädter kommen beim TSV Friedrichsberg nur zu einem 1:1.

03. Oktober 2021, 08:53 Uhr

Schleswig | In einem insgesamt ausgeglichenen, ereignisarmen Spiel trennten sich in der Fußball-Landesliga Schleswig der TSV Friedrichsberg-Busdorf und der BSC Brunsbüttel alles in allem leistungsgerecht 1:1 (0:0)-Unentschieden. „Wir haben zwei Punkte verloren, weil wir unsere wenigen Chancen nicht konsequent genutzt haben“, war der Sportliche Leiter der Schleusenstädter, Benjamin Hübner, mit dem Remis nicht wirklich zufrieden. „Verloren“ haben die Brunsbütteler in der Nachspielzeit aber auch noch Phil Bargmann (90. +2) durch Platzverweis. Hübner: „Er hat dem Unparteiischen nach einer aus seiner Sicht fragwürdigen Entscheidung den Vogel gezeigt.“

Die Brunsbütteler rannten an der Schlei in Schleswig-Friedrichsberg nach der Pause eine ganze Zeit sogar einem Rückstand hinterher. Im Anschluss an einen Eckball köpfte Tjark von Lanken (52.) zum 1:0 für den TSV ein. Selbst erarbeitete sich der BSC nur wenige Torchancen. Es reichte den Schleusenstädtern dann eine gute Szene, um wenigstens einen Punkt beim Tabellenletzten zu retten. Der eingewechselte Rouven Drzimkowski (79.) war nach einem Pass aus dem Mittelfeld in die Tiefe frei durch und vollstreckte zum 1:1. In der Schlussphase ging es noch einige Male hin und her ohne weitere Möglichkeiten für die Dithmarscher für einen weiteren Treffer. schö

TSV Friedrichsberg-Busdorf - BSC Brunsbüttel 1:1 (0:0)

TSV Friedrichsberg-Busdorf: Freiberger – Brodersen (19. Dobberphul, 85. Petrowski), Yildirim, Ohlsen, Henningsen, Schubert, Asmussen, Von Lanken, Hagge (61. Wasielewski), Gorbatuk (85. Amiri), Kybelka.

BSC Brunsbüttel: Melzer – Döhren, Niebuhr, Möller, Klaassen, Plötz (68. Drzimkowski), Jebens, Wolter, Butzek, Bargmann, Iskandaryan (68. Feldmann).

Schiedsrichter: Torben Nesch (Drelsdorf)

Zuschauer: 50

Tore: 1:0 T. von Lanken (52.), 1:1 Drzimkowski.(79.).

Rote Karte: Bargmann (90. +2/BSC/Unsportlichkeit).