Fussball-Landesliga Schleswig : BSC Brunsbüttel freut sich auf vier Derbys

Die Schleusenstädter kicken mit SG Geest und MTV Tellingstedt in einer Liga.

Brunsbüttel | Über insgesamt vier Derbys kann sich der Fußball-Landesligist BSC Brunsbüttel in der Staffel Schleswig freuen. Mit dem BSC kicken auch die Dithmarscher Konkurrenten SG Geest 05 und MTV Tellingstedt in der Liga. „Wir wollen uns qualitativ in der Spitze und in der Breite steigern.“ Als Ziel haben sich die Brunsbütteler einen einstelligen Tabellenplat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.