Fussball-Landesliga Schleswig : BSC Brunsbüttel braucht dringend eine Reaktion

Die Partie bei Collegia Jübek soll die Wende einleiten.

Brunsbüttel | Für den BSC Brunsbüttel läuft es bislang in der Fußball-Landesliga Schleswig alles andere als gut. Vier Niederlagen stehen bei erst einem Sieg nach fünf Spieltagen zu Buche. Das 2:3 bei Geest 05 und das 1:3 gegen Kropp waren vermeidbar. Nun gilt es am Sonntag (Anpfiff bereits 13 Uhr) bei Collegia Jübek eine Wende einzuleiten. „Die Mannschaft will die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.