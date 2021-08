Fussball-Landesliga Schleswig : Brunsbüttel sieht sich in Rotenhof als Außenseiter

Die Gastgeber haben sich vor Saisonbeginn namhaft verstärkt.

Avatar_shz von Gunther Schöniger

20. August 2021, 13:26 Uhr

Brunsbüttel | Der Start in die neue Saison wird für den BSC Brunsbüttel in der Fußball-Landesliga Schleswig alles andere als ein „Zuckerschlecken“. Das Team von Trainer Axel Rohwedder muss am heutigen Sonnabend um 16 Uhr gleich bei einem Meisterschaftsfavoriten ran. Die Schleusenstädter gastieren beim TuS Rotenhof, der die Schleswig-Staffel in der abgebrochenen Saison 2020/21 gehörig aufgemischt hatte, ungeschlagen 16 Punkte aus den ersten sechs Spielen einfuhr und von vielen Beobachtern auf direktem Weg in die Oberliga gesehen wurde.

„Wir sind daher Underdog in diesem Spiel.“ Bejamin Hübner, Sportlicher Leiter BSC Brunsbüttel

Möglich, dass sich die Qualität bei den Rotenhofern durch die Neuzugänge noch einmal erhöht hat. Mit Niklas Knutzen vom Büdelsdorfer TSV und Johannes Kaak vom TSV Klausdorf kamen zwei „Hochkaräter“ an die Fockbeker Chaussee, die den TuS offensiv noch stärker machen sollen. „Wir sind daher Underdog in diesem Spiel“, stapelt Brunsbüttels sportlicher Leiter Benjamin Hübner tief.

Köhler und Drzimkowski fallen aus

Allerdings sollte sich der BSC Brunsbüttel nicht kleiner machen, als er ist. Immerhin benennt TuS-Trainer Hans-Hermann Lausen die Schleusenstädter als einen der Mitanwärter auf einen vorderen Tabellenplatz. Personell kann BSC-Coach Axel Rohwedder mit Ausnahme von zwei verletzten Spielern auf seinen kompletten Kader bauen. Andreas Köhler und Rouven Drzimkowski fallen beim Saisonstart jedoch aus.