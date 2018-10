Fussball-Landesliga Schleswig : Brunsbüttel nicht effektiv genug

BSC-Kicker unterliegen dem Aufsteiger TuS Jevenstedt mit 1:2.

von shz.de

21. Oktober 2018, 18:51 Uhr

Nach zuletzt zwei siegreichen Spielen unterlag Fußball-Landesligist BSC Brunsbüttel dem TuS Jevenstedt im eigenen Stadion an der Olof- Palme-Allee mit 1:2 (0:2). Die Gäste starteten furios in die Partie und kamen durch ihren Torjäger Luca Seefeldt nach einem Missverständnis in der BSC-Hintermannschaft bereits in der vierten Spielminute zur frühen Führung. Jevenstedt wurde seiner Favoritenrolle gerecht und dominierte im ersten Durchgang das Spielgeschehen.

Im weiteren Spielverlauf entwickelte sich jedoch eine ausgeglichene Partie, in der Jevenstedt vor dem Tor allerdings abgeklärter agierte. So erhöhte TuS-Stürmer Lucas Seefeldt zehn Minuten vor dem Pausenpfiff auf 0:2 und gelangte mit seinem Doppelpack wieder an die Spitze der Landesliga-Torjägerliste.

Im zweiten Spielabschnitt waren die Schleusenstädter zunächst das bessere Team. Die Mannschaft von Trainer Axel Rohwedder erspielte sich aussichtsreiche Torgelegenheiten, ohne aber daraus Kapital zu schlagen. In den entscheidenden Momenten sorgten die Gäste für ausreichend Absicherung in der Defensive.

Erst in der 87. Spielminute erzielte BSC-Akteur Fin Erichson den verdienten Anschlusstreffer. Dieser reichte jedoch nicht für mehr, da Brunsbüttel in den Schlussminuten nicht ausreichend Gefahr durch eigene Standards erzeugte. „Das effizientere Team hat heute gewonnen, aufgrund des Spielverlaufes wäre ein Punkt für uns drin gewesen“ , kommentierte Rohwedder die Niederlage seines Teams.

BSC Brunsbüttel – TuS Jevenstedt 1:2 (0:2)

BSC Brunsbüttel: Suhn – Möller, Fischer, Jebens, Klaassen, Drzimkowski, C. Ehlert, Tiedje, Erichson, Butzek, Niebuhr.

TuS Jevenstedt: Tischer – Lehmann, Neben, Mirko Mrosek, Seefeldt, Richter, Jo. Kaak, Ruge, Wicker, Mathes Mrosek, Gersteuer.

SR: Reichardt (Husum)

Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Seefeldt (4.), 0:2 Seefeldt (36.), 1:2 Erichson (87.)