Fußball-Landesliga Schleswig : Brunsbüttel, Lägerdorf und Reher/Puls auf Reisen

Westteams müssen diesmal auswärts ran

von Michael Lemm

27. September 2019, 14:18 Uhr

Itzehoe | Die drei Fußball-Landesligisten aus unserem Verbreitungsgebiet stehen vor Auswärtsaufgaben. Während BSC Brunsbüttel (in Jevenstedt) und TSV Lägerdorf (in Rantrum) am Sonntag im Einsatz sind, macht sich der FC Reher/Puls (in Gettorf) bereits heute auf die Reise.

Gettorfer SC – FC Reher/Puls (Sbd., 15 Uhr). Seit fünf Spielen warten die Schützlinge von FC-Coach Carsten Hinrichsen auf einen Sieg. Zuletzt gab es sogar zwei empflindliche Schlappen mit jeweils vier Gegentoren. Die Personalsituation hat sich derweil nicht verbessert. Wegen der Erntezeit muss Hinrichsen immer wieder kurzfristig auf den einen oder anderen verzichten. Fehlen werden deshalb Joshua Seider und Lasse Dau. Außerdem ist Timo Albers auf Kreuzfahrt. Den drei Ausfällen steht mit Thies Michaelis zumindest ein Rückkehrer entgegen. „Wir müssen da jetzt durch“, sagt Hinrichsen, der die sonstigen Reservisten in die Pflicht nimmt. „Die können sich jetzt beweisen.“ Die Negativserie solle in Gettorf auf jeden Fall beendet werden.

TSV Rantrum – TSV Lägerdorf (So., 15 Uhr). Ihre Tabellenführung (gemeinsam mit Kronshagen 17 Punkte) würden die Lägerdorfer natürlich zu gern verteidigen. Die Reise nach Nordfriesland müssen die Schützlinge von TSV-Coach Jörn Skottke allerdings ohne den zuletzt stark spielenden Edwart Jauk antreten, der aus privaten Gründen fehlt. Wer an seiner Stelle neben Torben Behrens im defensiven Mittelfeld spielt, will Skottke sich noch möglich lange offen lassen. Ebenso nicht zur Verfügung steht Torben Matz wegen anhaltender muskulärer Probleme. Skottke har Respekt vor dem Gegner, den er als sehr geschlossene Mannschaft sieht. „Es fällt auf, dass die Truppe in den letzten Spielen mit sieben Punkten aus drei Spielen einen guten Lauf hatte. Vor allem in Heimspielen sind die sehr gefährlich. Wir sind in jedem Fall gewarnt.“

TuS Jevenstedt – BSC Brunsbüttel (So., 15 Uhr). Die Kanalstädter (8./12) haben aus den letzten drei Spielen sieben Punkte gesammelt und machen sich optimistisch auf den Weg nach Jevenstedt. „Eigentlich bietet das Team schon seit Saisonbeginn starke Leistungen“, sagt BSC-Fußballobmann Benjamin Hübner. „Aber jetzt belohnen wir uns auch dafür.“ Nachdem der TuS in der vergangenen Spielzeit auf Rang drei gelandet war, klemmt es derzeit noch ein wenig, der Abstiegsplatz 14 (8 Punkte) dürfte aber nicht das wahre Jevenstedter Leistungsvermögen widerspiegeln. „Jevenstedt ist eine sehr spielstarke und extrem gefährliche Truppe, die nie aufgibt“, hat Hübner eine hohe Meinung vom Gegner. Er erwartet angesichts der beiden starken Offensivreihen eine torreiche Partie. Fehlen wird beim BSC nur der rotgesperrte Timo Henning. .