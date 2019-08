Motorsport : Brokstedts Nachwuchs rast zum Sieg

Die Speedway-Talente des MSC gewinnen ihr Heimrennen in der Liga Nord ungefährdet.

von shz.de

20. August 2019, 16:14 Uhr

Brokstedt | In der Speedway-Liga-Nord setzte sich das Team des MSC Brokstedt auf dem heimischen Holsteinring eindrucksvoll durch. Gegen die Konkurrenten vom MSC Moorwinkelsdamm (32 Punkte), MSC Nordhastedt (32 Punkte) und dem MSC Dohren (29 Punkte) landeten die Gastgeber mit 38 erzielten Punkten letztlich einen verdienten Sieg. Überragender Brokstedter Akteur war dabei Nachwuchstalent Norick Blödorn. Der 15-jährige Flintbeker sorgte mit fünf Laufsiegen und 15 Zählern für ein solides Fundament zum Erfolg der Mannschaft. Komplettiert wurde der MSC-Erfolg durch eine solide Mannschaftsleistung. Fabian Wachs (11 Punkte), Birger Jähn (5 Punkte), Ann-Kathrin Gerdes (5 Punkte) und Tom Meyer (2 Punkte) agierten zusammen mit Blödorn als starke Einheit, die von Beginn an sehr guten Motorsport präsentierte. So herrschte auf Brokstedter Seite nach dem gelungenen Renntag Zufriedenheit mit der gesamten Veranstaltung. "Die Speedway-Liga-Nord hat sich im zweiten Jahr ihres Bestehens gut etabliert", so MSC-Rennleiter Hendrik Jähn. Neben interessantem Sport für die Zuschauer bietet dieses Format vor allen Dingen jungen Speedway-Fahrern die Gelegenheit sich weiter zu entwickeln.

Ganz im Zeichen des Rennsport-Nachwuchs stand bereits der Vormittag auf dem Holsteinring in Brokstedt. In der Talents-Team-Trophy gingen gleich sechs Mannschaften mit jeweils zwei Fahrern an den Start. Die elf bis 16 Jährigen Jugendlichen zeigten sich auf ihren 125 Kubikzentimeter-Maschinen nicht minder engagiert. Die beiden Vertretungen des MSC Brokstedt, die "Tigers" in Grün und Orange, präsentierten sich am Ende als sehr gute Gastgeber. Hanna-Marie Jasper und Niklas Esslinger belegten den vierten Rang vor Sam Schubert und Len-Joris Rixen auf Platz fünf.

Die Podestplätze in Brokstedt belegte der MSC Wittstock vor dem MSC Nordhastedt und dem MSC Cloppenburg. Rang sechs belegte der MSC Mulmshorn.