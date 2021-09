Speedway-Bundesliga : Brokstedter Wikinger schnappen Devils den Titel vor der Nase weg

MSC verteidigt Deutsche Mannschaftsmeisterschaft vor Rekordmeister Landshut.

Brokstedt | Die Wikinger haben es geschafft: Das Speedway-Team des MSC Brokstedt hat in Güstrow den Deutschen Mannschaftsmeistertitel verteidigt. In einem spannenden Finale setzten sich die Brokstedter knapp vor den Landshuter Devils, Gastgeber Güstrow und Stralsund durch. Turbulenter Renntag Die rund 1600 Zuschauer, die am vergangenen Wochenende in das Speedway-S...

