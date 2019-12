Tobias Kossiski bei den Military World Games in Wuhan : Brokstedter Schiri in China an der Linie

Überwältigende Erlebnisse im Land der aufgehenden Sonne

von Reiner Stöter

08. Dezember 2019, 14:31 Uhr

Brokstedt | Schiedsrichter erleben in diesen Tagen auf den Fußballplätzen nur wenig Erfreuliches. Anders dagegen der Brokstedter Unparteiische Tobias Kossiski, der gerade von einem Einsatz in China zurückgekehrt ist. Im Kreisfußballverband sind die Einsätze des 46-Jährigen zwar mittlerweile auf die Kreisliga beschränkt, weil er in der vergangenen Saison eine Pause eingelegt hatte, dafür ist er aber als Berufssoldat immer wieder international als Schiri unterwegs, zuletzt drei Wochen bei den Military World Games im chinesischen Wuhan. Zum Programm der „Militär-Olympiade“ gehört natürlich auch Fußball. Kossiski wurde in China als Schiri-Assistent an der Linie eingesetzt. „Ich habe sportlich einiges dazugelernt, aber auch sonst viele Erlebnisse gesammelt“, ist der verheiratete Vater zweier Kinder von seiner Reise in das Land der aufgehenden Sonne immer noch überwältigt. Durch die Schiedsrichterei sei er mittlerweile viel herumgekommen. „Dafür bin ich sehr dankbar, auch wenn es erst im reiferen Alter so richtig losgegangen ist.“



Seit 2005 Schiri





Eigentlich hatte sich Tobias Kossiski auf eine Trainerkarriere nach seiner Zeit als aktiver Fußballer beim TSV Lägerdorf festgelegt. Er machte seinen Trainerschein wozu auch eine Stippvisite bei den Schiedsrichtern gehörte. Dabei blieb es jedoch nicht. Kossiski fand Gefallen am Pfeifen und ist seit 2005 Unparteiischer. Als Berufsoldat traf er in Albersdorf 2006 auf Sönke Glindemann, den vorerst letzten FIFA-Schiri von der Westküste. Der Dithmarscher koordinierte bei der Bundeswehr das Schiedsrichterwesen für Fußball-Events mit Beteiligung der Truppe und griff dabei auch auf seinen Kollegen aus Steinburg zurück. So entstanden die Schiri-Kontakte innerhalb der Bundeswehr, die Kossiski auf der BW-Sportschule in Warendorf noch vertiefte. Immerhin hatte der ehemalige Lägerdorfer damals Einsätze in der Verbandsliga vorzuweisen.

2011 saß Kossiski schon einmal auf gepackten Koffern zur Militär-Olympiade nach Rio de Janeiro. Er sollte dort für Glindemann einspringen, der eigentlich nicht konnte, dann aber doch mit nach Brasilien fliegen musste. Als „Entschädigung“ stand der mittlerweile in Brokstedt ansässige Unparteiische ein Jahr später beim SH-Pokalfinale zwischen Weiche Flensburg und VfB Lübeck bei Glindemann an der Linie und wurde 2012 für die Militär-WM der Frauen in Warendorf nominiert. Dort scheint er seine Sache gut gemacht zu haben, denn danach wurde der jetzt an der Bundeswehr-Universität in Hamburg für Büroarbeit zuständige Stabsfeldwebel auch für die nächste Frauen-WM in Texas, USA nominiert. „Ich habe sofort zugesagt, als ich gefragt wurde, ob ich mit nach El Paso wolle“, erinnert sich Kossiski. Seine Frau Ilka, Tochter Lea (15) und Sohn Torge (13), mit denen er inzwischen im Ortszentrum von Brokstedt lebt, waren einverstanden und so durfte Kossiski auf Reisen gehen. Es sei aber nicht so, dass man dort so ohne weiteres mitfahren kann, erklärt er. Man müsse sich schon für solche Events qualifizieren. Vor Wuhan war der Brokstedter deshalb in Griechenland und Belgien bei Qualifikationsturnieren zu den „Military World Games“.



Überraschung





Zusammen mit der Frauen-Auswahl der Bundeswehr flog Tobias Kossiski Mitte Oktober über Amsterdam und Guangzhou in die 12 Milionen-Metropole der Provinz Hubei Wuhan, wo die Militär-Olympiade stattfand. „Ich war eigentlich davon ausgegangen, bei den Spielen der Frauen eingesetzt zu werden, doch dann wurde ich komplett den Männern zugeordnet“, war Kossiski überrascht. Viermal kam er dort als Assistent an der Linie zum Einsatz. Im ersten Spiel mit FIFA-Schiri Karim Abed aus Frankreich, der bereits in der Champions League gepfiffen hat, gewann Katar gegen die USA 3:1. Den Vereinigten Staaten hat Kossiski auch danach kein Glück gebracht. In seinem zweiten Spiel war er erneut bei den Amerikanern, diesmal mit zwei Unparteiischen aus dem Oman, eingesetzt. Dabei verlor die USA gegen Irland mit 0:2 und war ausgeschieden. Im dritten Spiel mit dem Irischen Schiri-Team um Eoghan O’shea musste Kossiski beim 4:0-Sieg von Ägypten gegen Kanada an die Linie. Und im Viertelfinale, erneut mit dem Franzosen Abed, hatte der Brokstedter schließlich auch Kontakt zum späteren Weltmeister Bahrain. Die Hürde Oman wurde auf dem Weg ins Endspiel knapp mit 1:0 genommen. Damit hatte Kossiski sein Pensum erfüllt.

„Es waren natürlich ganz andere Aufgaben als zuhause in der Kreisliga. Die Jungs spielten in China oberes Regionalliga- bis Drittliga-Niveau. Da geht es erheblich schneller zu.“ Man sei voll im Flow, 90 Minuten hochkonzentriert auf das Spiel. „Ich war danach richtig kaputt. Und dann folgten auch noch Videoanalysen wie bei den Profis“, so Kossiski, für den auch das Tragen eines Headsets neu war. „Die Verständigung untereinander war übrigens in Englisch, was sehr gut funktioniert hat.“ Er habe viele Kontakte zu anderen Schiris aus aller Welt geknüpft. Mit denen bleibe er über „Whats App“ in Verbindung. „Mit 46 bin ich der älteste Schiri in Wuhan gewesen. Meine Beurteilungen waren aber so gut, dass sie mich auch weiterhin im Visier haben.



Weiter im Visier





Nächstes Jahr soll ich jetzt nach Holland. Dort ist die Quali für die WM in Kamerun, wo ich natürlich auch gern wieder dabei wäre.“ So groß wie die World Games in China, wo ja nicht nur Fußball gespielt worden sei, werde es dort aber nicht. In Wuhan seien über eine Million Tickets verkauft worden. Die Eröffnungsveranstaltung mit allein 60 000 Zuschauern sei ein besonderes Highlight gewesen, wo, wie bei einer Olympiade, eine Flamme entzündet wurde.

Viel Zeit sich Wettkämpfe in anderen Sportarten anzuschauen, hatte Kossiski jedoch nicht, zumal fast jeden Vormittag Training angesetzt war. Zwei Tage Sightseeing mussten jedoch sein, wobei eine Flussfahrt auf dem Yangtse vorbei an der Skyline von Wuhan besonders beeindruckend gewesen sei. „Das war viel größer als alles, was ich bisher gesehen hatte. Wahnsinnig, ich wünschte meine Familie wäre auch dabei gewesen“, schwärmt Kossiski, der sich außerdem den „Yellow Crane Tower“, einen Tempel, der zu den Wahrzeichen von Wuhan gehört, angeschaut hatte. „In einer Food-Straße war ich übrigens auch, habe aber nichts angerührt. Was dort gegessen wird, ist wirklich abenteuerlich.“ Es sei halt eine andere Welt. Er hätte vielleicht auch etwas probiert, aber es habe eine klare Empfehlung gegeben, dies nicht zu tun. „Wir sollten uns schließlich nicht den Magen verderben und für unsere Einsätze fit sein.“



Freundliche Menschen





Die Menschen seien sehr freundlich gewesen. Man habe sich überall frei bewegen können. „Ich habe einen Chinesen kennengelernt, der schon mal in Deutschland war und auch deutsch sprach. Der wurde zur Bezugsperson, bei ihm konnte ich sogar Bundesliga im Fernsehen schauen.“ Dieser habe ihm Adressen auf chinesisch aufgeschrieben und die Taxifahrer wären dann überall hingefahren. „Das hat prima geklappt.“ Die chinesischen Kinder hätten ihn überall staunend augeschaut und er habe viele Fotos mit ihnen machen müssen. „Die hatten vorher noch nie einen weißen Europäer gesehen. Ich möchte nicht wissen, in wie vielen Familienalben ich jetzt zu sehen bin“, lacht Kossiski, der immer noch dabei ist alles zu verarbeiten. „Was ich gesehen habe ist unfassbar und nahezu unbeschreiblich. Land, Leute, Lebensgewohnheiten: Es waren alles positive Erlebnisse.“ Das gelte natürlich genauso für den Sport. „Es war so überwältigend, dass mir im Nachhinein immer wieder Dinge einfallen, über die ich meiner Familie oder Freunden noch nichts erzählt habe.“ Tobias Kossiski wird also bis Weihnachten auch seinen Schiri-Kollegen noch viel zu berichten haben . . . mindestens bis dahin.