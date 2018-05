Speedway-Bundesliga : Brokstedt zähmt die „weißen Tiger“

MSC gewinnt erstes Heimrennen mit 46:38 gegen Diedenbergen / Abbruch nach neun Rennen

03. Mai 2018, 05:00 Uhr

In der Speedway-Bundesliga kam der MSC Brokstedt in seinem zweiten Saisonrennen zu einem verdienten Heimsieg.

Dabei stand das Rennen am Maifeiertag gegen die DMV „White Tigers“ aus Diedenbergen bei Frankfurt am Main lange Zeit auf der Kippe. Bereits am Tag vor dem Rennen zeigten sich breite Sorgenfalten in den Gesichtern der Verantwortlichen beim zweimaligen deutschen Meister. Nach heftigen Regenfällen und angesichts düsterer Wettervorhersagen lag die Überlegung nahe, die gesamte Rennveranstaltung bereits im Vorfeld abzusagen. „Diese Entscheidung wäre gleich in vielerlei Hinsicht ein großes Problem für uns geworden. Zum einen hätten wir nicht unerhebliche Kosten stemmen müssen – zum Anderen wäre es nahezu unmöglich für uns gewesen einen Nachholtermin festzulegen“, so MSC-Pressesprecher Michael Schubert.

Letztlich fiel die Entscheidung zu Gunsten eines Rennstartes. Dabei wurde auf das komplette Rahmenprogramm mit insgesamt 30 geplanten Nachwuchsrennläufen verzichtet, um die Bahn im Stadion Holsteinring entsprechend zu schonen. Schubert: „Natürlich tut es uns für die Jugendlichen leid, die gern gefahren wären. In solchen Situationen steht die Bundesliga allerdings an erster Stelle.“

Unzählige Helfer setzten danach sämtliche Hebel in Bewegung, um die Bundesliga-Partie trotz zum Teil heftiger Regenfälle starten zu können. In einem munteren Match verlief der erste Abschnitt durchaus ausgeglichen, so dass nach drei Wertungsläufen ein 9:9 zu Buche stand.

Was folgte, war dann jedoch ein souveräner Auftritt der Gastgeber, die vor rund 1000 Zuschauern, die Wind und Wetter trotzten, ab dem vierten Lauf die Führung übernahmen und diese bis zum Ende nicht mehr hergaben.

Als der Regen im Laufe des Rennens weiter zunahm, folgte nach dem neunten Lauf die einzig vernünftige Entscheidung der Rennleitung und des Schiedsrichters, die den Abbruch des Bundesliga-Vergleichs zur Folge hatte. Schubert: „Nach neun Läufen kann ein Rennen gewertet werden, da dann jeder Fahrer dreimal gestartet ist und mehr als die Hälfte des gesamten Rennens absolviert ist.“ Zum Zeitpunkt des Renn-Endes lagen die „Wikinger“ mit 31:23 in Führung und hatten den Sieg unter Dach und Fach gebracht. Die noch ausstehenden Läufe werden laut Reglement nach einem Abbruch mit Wertung jeweils mit 3:3 als Unentschieden gewertet, so dass am Ende ein 46:38 für Brokstedt zu Buche stand.

Nach dem vorzeitigen Ende waren sich alle Beteiligten einig, dass die Entscheidung der Rennleitung nicht zur Diskussion stand. Schubert: „Die Sicherheit der Fahrer geht vor. Bei den vorherrschenden Bedingungen war kein reguläres Rennen mehr möglich.“

Nach der zweiten Saisonniederlage können sich die DMV „White Tigers“ bereits frühzeitig aus dem Titelrennen verabschieden. Der MSC Brokstedt wahrt indes alle Chancen, auch in diesem Jahr den Einzug in die beiden Finalläufe, die letztlich die Entscheidung um die Meisterschaft bringen, zu erreichen.

Am 9. Juni muss die Mannschaft von Teammanagerin Sabrina Harms beim MC „Nordstern“ Stralsund antreten, ehe dann am 1. Juli die „Wölfe“ vom MSC Wittstock als Gast auf dem Holsteinring empfangen werden.



MSC Brokstedt – DMV „White Tigers“ 46:38 (31:23 nach neun gefahrenen Läufen). Für Brokstedt punkteten: Rune Holta 9, Kai Huckenbeck 7, Max Dilger 6, Lukas Fienhage 4, Darrel de Vries 3, Danny Maaßen 2.