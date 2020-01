Brisantes Derby: Hummeln erwarten Haie

Avatar_shz von shz.de

31. Januar 2020, 11:35 Uhr

Itzehoe | Nach der zuletzt schmerzhaften Niederlage gegen Schülp wollen die Landesliga-Handballer der HSG Horst/Kiebitzreihe im Derby bei der HSG Störtal Hummeln (Anpfiff: So., 17 Uhr) wieder punkten. Das Gleiche gilt für die HSG Störtal Hummeln, die nach vier Niederlagen mitten im Abstiegsstrudel stecken. Bei den Haien ist man gewarnt, hatten doch die „Hummeln“ ihnen die erste Saisonniederlage beschert. Das Team von Haie-Coach Thorsten Zaremba sollte den Fokus darauf richten, den Kampf anzunehmen. Die Störtal Hummeln setzen in der Partie vor allem auf ihre Heimstärke.

Von einem Patzer der Haie könnte die HSG Kremperheide/Münsterdorf profitieren. Dafür müsste das Team von Trainer Marc Neumann allerdings sein Heimspiel am Sonnabend (ab 19 Uhr in Kremperheide) gegen den alten Dithmarscher Rivalen TSV Büsum gewinnen. Zugleich gilt es, die jüngste ärgerliche 29:32-Schlappe in Tarp vergessen zu lassen.