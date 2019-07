Fussball-Turnier in Hademarschen : Bordesholm ein verdienter Sieger

Für die Steinburger Teams FC Reher/Puls und TSV Heiligenstedten gibt es beim Lähn-Cup nicht viel zu holen.

von shz.de

08. Juli 2019, 11:25 Uhr

Hademarschen | Mit einem Favoritensieg ging am Sonnabend der Lähn-Cup, Fußballturnier beim SV Merkur Hademarschen, zu Ende. Oberligist TSV Bordesholm gewann alle seine fünf Spiele und sicherte sich verdientermaßen den Gesamterfolg. Im Finale gewann der Turniersieger mit 2:0 Toren gegen den Landesligisten MTSV Hohenwestedt. Rang drei sicherte sich Nord-Verbandsligist Vineta Audorf im Elfmeterschießen mit 5:4 gegen West-Verbandsligist TuS Nortorf. Zuvor hatte Bordesholm im Halbfinale Audorf mit 2:0 geschlagen und sich Hohenwestedt mit 2:1 gegen Nortorf durchgesetzt.

Für die Steinburger Vertreter FC Reher/Puls und TSV Heiligenstedten, gab es in Hademarschen wenig zu holen. Beide Teams blieben ohne Sieg und wurden jeweils nur Gruppenvierter.

Organisator Tobias Hebbeln zog ein positives Fazit: „Alle Mannschaften haben das Turnier und den Modus mit einer Spieldauer von jeweils 25 Minuten positiv aufgenommen. Nach einem verregneten Vormittag wurde das Wetter besser und wir hatten noch rund 200 Zuschauer auf der Sportanlage.“ Mit Blick in die Zukunft sagte Tobias Hebbeln: „Wir können uns vorstellen, im kommenden Jahr auch zehn Mannschaften einzuladen und einen Regionalligisten mit dazu zunehmen, wollen aber den Regionalbezug auf jeden Fall beibehalten.“





Gruppe A

Ohne eigenen Treffer blieb Landesligist FC Reher/Puls in der Gruppe A. Die Hinrichsen-Elf erreichte gegen TuS Nortorf und gegen Merkur Hademarschen zwar jeweils ein 0:0, doch die 0:4-Niederlage gegen Oberligist TSV Bordesholm warf die Steinburger in der Endabrechnung auf den vierten und letzten Platz in der Gruppe A zurück. Dominiert wurde das Geschehen in dieser Staffel durch den Favoriten aus Bordesholm, der auch gegen Hademarschen (1:0) und Nortorf (3:2) erfolgreich war und die Optimal-Ausbeute von neun Punkten erreichte. Über die weitere Platzierung entschied bei Punktgleichheit zwischen Nortorf, Hademarschen und Reher/Puls (alle zwei Zähler) letztlich das Torverhältnis.







Gruppe B

Verbandsliga-Aufsteiger TSV Heiligenstedten startete mit ein 0:0 gegen Geest 05 ins Turnier. Die schnelle, ausgeglichene Partie blieb in den 25 Spielminuten ohne zwingende Aktionen vor den Toren. Gegen Nord-Verbandsligist Vineta Audorf kassierte der TSV in schwachen ersten zehn Minuten schnell zwei Gegentore (Sebastian Brütt, Kevin Wardin). Moritz Steinmann verkürzte auf 1:2, doch Jessen (20., 23.) und Olaf Suhr (25./Eigentor) besiegelten eine deutliche 1:5-Niederlage. Im dritten Match verlor die Julianka-Elf mit 0:2 gegen Hohenwestedt. Per Elfmeter erzielte Kjell Scherbarth den zweiten Treffer für den MTSV, der mit neun Punkten die Gruppe B vor Vineta Audorf (6) gewann. Die SG Geest 05 (1) wurde Dritter vor den Heiligenstedtenern.