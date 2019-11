Fußball-Oberliga Frauen : Bittere Heimniederlage für Neuenbrook/Rethwisch

0:1 gegen Kilia Kiel im Kellerduell

von Reiner Stöter

24. November 2019, 11:34 Uhr

Rethwisch | Bittere Niederlage für die Fußball-Oberliga Frauen des SV Neuenbrook/Rethwisch. Im Kellerduell unterlag das Team von Trainer Ole Rehder Kilia Kiel mit 0:1 (0:0) und fiel auf den vorletzten Tabellenplatz zurück.

„Das tut uns sehr weh“, sagte Rehder nach der Partie. Es sei ein typisches 0:0-Spiel gewesen. „Richtige Torchancen gab es auf beiden Seiten nicht. Eigentlich wäre ein Unentschieden das gerechtere Ergebnis gewesen“, so Rehder. Seine Mannschaft hatte gut begonnen, fand aber keinen Weg, die Kieler Defensive in Bedrängnis zu bringen. Ein Schuss von Amelie Stepany über das Tor und einer von Fine Mattern neben das Kieler Gehäuse waren die einzigen nennenswerten Szenen im ersten Durchgang. Aber auch Kilia hatte offensiv kaum etwas zu bieten. Der Treffer des Tages fiel dann nach einem Eckball äußerst unglücklich für die Gastgeberinnen. Alina Busch traf beim Klärungsversuch, hart bedrängt von Kilias Nora Labisch, in eigene Netz. Danach versuchte NR noch einmal alles nach vorn zu werfen, blieb jedoch ohne Durchschlagskraft. „Kampf und Einsatzbereitschaft waren auf beiden Seiten in Ordnung. Die Defensivreihen standen gut, aber fußballerisch war da nichts“, so Rehders Fazit.