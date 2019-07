Reiten : Beide M-Springen gewonnen

Perfektes Wochenende für Breitenburgerin Lena Magens auf Espanola beim Turnier in Herfart

von shz.de

22. Juli 2019, 16:18 Uhr

Herfart | Perfektes Wochenende für Lena Magens: Die für den Reiterverein Breitenburg startberechtigte Juniorin gewann am Abschlusstag des Herfarter Reitturniers das M*-Springen mit Stechen. Im Finale der wichtigsten Springprüfung mit Hindernissen bis zu 1,30 Meter Höhe und 1,26 Meter Tiefe setzte sie sich auf der Holsteiner Stute Espanola gegen vier Reiterinnen durch, die im Umlauf ebenfalls fehlerfrei geblieben waren. Tags zuvor hatte die Breitenburgerin bereits das M*-Springen gewonnen, ebenfalls auf Espanola. Veranstaltet wurde das Turnier vom Reit- und Fahrverein Kremperheide/Krempe.

Zunächst sah es gar nicht danach aus, als könnte das M*-Springen mit Stechen eine spannende Prüfung werden. Von den ersten 13 Paaren schaffte es niemand, den 460 Meter langen und mit zehn Hindernissen bestückten Parcours fehlerlos zu überwinden. Erst nachdem die Kremperheiderin Henrike Blohm auf Carwitt die erste Nullrunde hingelegt hatte, war der Bann gebrochen. Nach ihr blieben Sophie Schippmann auf Cassina, Greta Lüschow auf Estance, Charlotte-Christine Hahn auf Cool Lady Schüder und Lena Magens auf Espanola ebenfalls Strafpunkt frei.

Im Stechen auf verkürztem Parcours (310 Meter, sieben Hindernisse) war es Henrike Blohm vorbehalten, als Erste in den Parcours einzureiten. Wiederum nahm die Kremperheiderin alle Hürden bravourös und setzte die Konkurrenz mit einer Zeit von 44,25 Sekunden unter Druck. Nachdem auch Sophie Schippmann in langsamerer Zeit genullt und Greta Lüschow acht Fehlerpunkte kassiert hatte, zeigte sich Charlotte-Christine Hahn der Kremperheiderin gewachsen. Ihr fehlerfreier Ritt war 42,15 Sekunden schnell. Damit setzte sich die Hamburgerin vorläufig an die Spitze des Klassements. Nun hieß es für sie, auf Lena Magens zu warten und auf das, was die Konkurrentin auspacken wird.

Schnell wurde den Zuschauern klar, dass die Breitenburgerin keineswegs gewillt war, den Sieg abzuschenken. Im Gegenteil: Lena Magens ritt schnell und war ebenso sicher über den Hindernissen. Am Ende bedeuteten die fehlerlosen 40,70 Sekunden den ersten Platz in einer Prüfung, bei der die Männer allesamt ins Hintertreffen gerieten. Am besten machte es von ihnen noch Steffen Dehmelt als Zwölfter. Doch dem Nuttelner unterliefen auf Coximo zwei Springfehler, die verhinderten, dass der Reiter die gleichzeitig gerichtete Prüfung für den Steinburger Rasencup mit einem dicken Punktepolster beendet. Neun von 20 möglichen Zählern dürften für den ehemaligen Kreismeister, der in Horst-Horstmühle die erste Wertungsprüfung noch gewonnen hatte, eher ein Negativerlebnis sein.

Nach ihrem Sieg sprach Lena Magens von einem Parcours, der insgesamt schön zu reiten und gut zu bewältigen war, aber dennoch seine Tücken hatte: „Die letzten drei Hindernisse waren von der Linienführung her schwer zu reiten.“ Der Erfolg sei für sie eher überraschend gekommen, zumal sie Espanola erst seit drei Wochen unter sich habe. Sicherheit gegeben habe ihr insbesondere der Sieg in der M*-Prüfung am Sonnabend. Deshalb traute sie sich auch zu, das Finale schnell anzugehen.

Auch in der Springprüfung Klasse L überzeugte eine Steinburgerin: Svea Segger (RuFV Wilster) war auf Esprit fehlerlos unterwegs und beendete die Prüfung vor Berenike Lucius auf Wineta, die ebenfalls genullt hatte aber gut zehn Sekunden langsamer war. Auffallend in dieser Prüfung: Nur die beiden Ersten ritten makellos. Alle anderen 18 kassierten Strafpunkte.

Am Turniergeschehen beteiligt waren auch die Dressurreiter. Für sie ausgeschrieben waren unter anderem Prüfungen der Kategorie M* und M**. Aus ihnen gingen Maja-Marie Danowski auf All my Life (M**) beziehungsweise Christina Krause auf Sir Hansen (M*) als Siegerinnen hervor. Gut platziert haben sich in Herfart auch Steinburger Dressurreiterinnen: Carina Lüdke (RuFV Kremperheide/Krempe) gewann die Dressurreiterprüfung Klasse L auf Holsteins Jakata, ihre Vereinskameradin Silke Hedt wurde auf For Surprises Dritte in der Dressurprüfung Klasse L*/Kandare und Katharina Rübhausen (RFSch Kellinghusen) beendete die Dressurprüfung Klasse M* auf Jasper als Vierte.

Mit dem Verlauf der Veranstaltung zeigte sich Vereinsvorsitzender Hermann Blohm grundsätzlich zufrieden. Sorgen bereitet hätten ihm aber die teils geringen Nennzahlen in höherklassigen Springen und in Springpferdeprüfungen. „Wir machen das ja gern, aber wir hätten mehr Teilnehmer durchschleusen können.“