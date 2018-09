Länderspiel in Brokdorfer Sporthalle : Badminton vom Feinsten

Deutsches Nationalteam erwartet Mittwoch Mannschaft der Niederlande

von Florian Kleist

18. September 2018, 14:48 Uhr

Diesen Abend haben viele Badmintonfans und die mehr als 40 Helfer/innen des Ausrichters Sport-Club Itzehoe herbeigesehnt: Mittwoch, 19. September, um 18.45 Uhr empfängt die deutsche Nationalmannschaft die Auswahl der Niederlande in der Brokdorfer Sport- und Freizeitanlage. Länger als ein Jahrzehnt mussten die Anhänger der schnellsten Rückschlagsportart der Welt darauf warten, bis wieder ein Länderspiel der Erwachsen in Schleswig-Holstein stattfindet.

Mit keinem anderen Gegner hat sich Deutschland häufiger gemessen, denn die Traditionsbegegnung mit dem holländischen Nachbarn fand bereits 67mal statt. Die Bilanz für die Heimmannschaft ist positiv, 41 Siege und 26 Niederlagen stehen auf dem Konto. Das jüngste Duell fand erst am Dienstag in Bremen statt (Resultat stand bei Redaktionsschluss nicht fest). Das unterlegene Team hat nun also postwendend die Gelegenheit, sich in Brokdorf für die am Tag zuvor erlittene Schlappe zu revanchieren. Die Aktiven sind bei diesen unmittelbar aufeinander folgenden Spielen nicht besonders zimperlich, zwei oder drei Ländervergleiche hintereinander sind keine Seltenheit. Fast alle Badmintoncracks der Nationalteams betreiben ihre Sportart wie Vollprofis, bei 10 bis 16 Trainingseinheiten in der Woche ist das Pensum andernfalls nicht zu schaffen. Regelmäßig gehören die Akteure daher beispielsweise zur Sportelite der Bundeswehr und des Zolls oder sie absolvieren ein Studium nebenbei.

Im Dezember stehen die nächsten Pflichtspiele im bayerischen Erlangen an, bei denen sich die deutsche Auswahl gegen Schweden, Österreich und Slowenien behaupten muss, um sich für die kommenden Europameisterschaften zu qualifizieren. Gerade die jüngeren Spieler/innen sollen vorher in Brokdorf weitere Erfahrungen vor großem Publikum sammeln. Keine Trainingseinheit kann den Wettkampfdruck erzeugen, wie er vor großer Zuschauermenge entsteht, bestätigen Trainer und Betreuer immer wieder. Welches Team auch immer das Prestigeduell für sich entscheiden wird, die Besucher werden Badmintonsport auf hohem internationalen Niveau zu sehen bekommen. Jeweils ein Damen- und Herreneinzel, Damen- und Herrendoppel sowie das Mixed stehen auf dem Programm. Eintrittskarten sind an der Abendkasse noch zu haben.