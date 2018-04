Reitturnier des RV Kollmar : Auftakt in die Freiluft-Saison

Veranstalter erwartet 647 Reiter mit 912 Pferden und Ponys

von shz.de

26. April 2018, 06:29 Uhr

Am kommenden Wochenende (Freitag bis Sonntag) eröffnet der Reiterverein Kollmar (RV) die „Grüne Saison“ im Kreis Steinburg. Diesmal an drei Tagen, nachdem die Veranstaltung in den Jahren zwischen 2004 und 2017 immer einen Tag länger gedauert hat. Damit berücksichtigt der RV, dass die Aktiven für sich und ihre Vierbeiner bei allen Prüfungen optimale Bodenverhältnisse wünschen. Für das mit 44 Prüfungen wieder einmal gut ausgelastete Turnier haben 647 Reiter aus Schleswig-Holstein und Hamburg 1473 Nennungen abgegeben. Vorstellen werden sie 912 Pferde und Ponys.

Über die Bedeutung der Horster Pferdetage für den Verein sagte Petra Zeiner im Gespräch mit unserer Zeitung – sie ist seit 23 Jahren Vorstandsmitglied und seit 30 Jahren Turnierhelferin: „Das Turnier ist für uns das A und O im Verein. Darauf arbeiten wir seit Oktober hin. Es hält unsere Gemeinschaft auch zusammen.“

Zu den Höhepunkten zählen neben der Springprüfung der Klasse M** mit Stechen am Sonntag ab 16.30 Uhr auch eine Springprüfung der Klasse M*, die am Abschlusstag ab 14.30 Uhr gerichtet wird. Aufmerksamkeit reklamieren aber auch die Dressurreiter für sich, für die am Sonntag (12 Uhr + 13.30 Uhr) zwei Dressurprüfungen der Klasse L*/Trense auf dem Zeitplan stehen.

Wer den Teamsport favorisiert, ist in Horst-Horstmühle genau richtig. Am Sonnabend wird der Parcours für das Mannschaftsspringen der Klasse E (16.30 Uhr) hergerichtet, und am Sonntag steht das Abteilungsreiten auf dem Zeitplan. Dafür haben sich rund 15 Mannschaften angemeldet. Gerichtet werden Stilspringen und Dressur (jeweils um 8 Uhr) sowie der Kombinierte Wettkampf für Reitabteilungen (10.30 Uhr). Einen Hinweis hat Petra Zeiner insbesondere für die Teilnehmer am Mannschaftsspringen, die sich oftmals erst am Tag der Prüfung spontan zusammenfinden. „Sie können ihre Nennungen bis wenige Stunden vor der Prüfung in der Meldestelle abgeben.“ Die Hinweise der Platzansage seien zu beachten.

Offen ist der Veranstalter auch in diesem Jahr für den Schleswig-Holsteinischen Pony-Cup. Gleich zwei Prüfungen stehen am Sonntag dafür an – ein Stilspringen der Klasse A** (9.15 Uhr) und eine Springprüfung der Klasse L (10 Uhr).

Neu ist ein Wettbewerb, der sich an Steinburger Reiter wendet, die am Record-Cup-Steinburg teilnehmen wollen. Bevor es im August in Kellinghusen zum Finale kommt, stehen Qualifikationsspringen an. Zwei davon werden in Horst-Horstmühle entschieden. Die Junioren und Jungen Reiter starten am Sonnabend innerhalb der Abteilung 1 ab 8 Uhr in die Prüfung, die Reiter folgen als Abteilung 2 um 9.15 Uhr. Weitere Möglichkeiten der Qualifikation gibt es noch in Herfart (14./15. Juli) und Nutteln (11./12. August) sowie abschließend in Kellinghusen (24. – 26. August).

Miterleben können die Zuschauer auch einen Caprilli-Wettbewerb (Sonnabend ab 13 Uhr) und einen Geländereiter-Wettbewerb (Sonntag ab 13 Uhr). Beide Prüfungen sind mit 22 beziehungsweise 34 Nennungen gut frequentiert.

Wer sich für die Zuchtergebnisse interessiert, sollte sich den Freitag rot in seinem Terminkalender anstreichen. Am Eröffnungstag stehen um 9 und um 10.30 Uhr sowie um 12 Uhr Springpferdeprüfungen für vier- bis sechs- beziehungsweise fünf- bis siebenjährige Pferde auf dem Turnierplan. Einen ganzen Tag widmet sich der Reiterverein Kollmar auch dem Nachwuchs. Am Sonnabend kann das Publikum ab 8 Uhr eine ganze Reihe von Reiterwettbewerben miterleben und sich an zahlreichen Pony-Führzügelklassen erfreuen. Ihren großen Auftritt bekommen auch „Kollmars Mini-Voltis“, die am Sonnabend ab 16 Uhr zeigen wollen, dass sich ein Pferderücken auch zum Turnen eignet. Interessant sein dürfte auch die Vorführung von Junghengsten der Deckstation Maas J. Hell am Sonntag zwischen 15.45 und 16.15 Uhr.