1. Runde im Fußball-Kreispokal : Auftakt am Dienstag mit Schenefeld gegen Kellinghusen

Alle weiteren Spiele finden am Mittwoch statt

26. Juli 2021, 15:51 Uhr

Im Steinburger Fußballpokal geht es jetzt Schlag auf Schlag weiter. Rund 74 Stunden nachdem sich der FC Reher/Puls am Sonnabend gegen den TSV Lägerdorf den Pokalsieg des KFV Westküste der Saison 2020/21 gesichert hat, startet am Dienstagabend um 19.30 Uhr mit der vorgezogenen Partie des Kreisligisten TS Schenefeld gegen den VfL Kellinghusen bereits die neue Runde der Saison 2021/22. 15 weitere Begegnungen stehen dann am Mittwoch auf dem Plan. Anpfiff ist mit Ausnahme der Partien SG Itzehoe gegen VfR Horst (19.45 Uhr) und TSV Lägerdorf gegen TSV Neuenkirchen (19.30 Uhr) auf allen anderen Plätzen um 19 Uhr.

Die Schenefelder, die zuletzt beim 3:0-Testspielsieg gegen Torpedo Neumünster durch zwei Tore von Merlin Krech (2) und Kevin Tabel eine ansprechende Frühform zeigten, gehen mit guten Erfolgs-Aussichten in die Partie gegen den Verbandsligisten aus Kellinghusen, für den das Pokalspiel der erste „Praxis-Test“ nach der Sommerpause ist.

24 Stunden nach der Auftaktpartie sind dann Mittwoch auch die beiden Pokalfinalisten der Vorsaison am Start. Für den TSV Lägerdorf (gegen A-Klässler TSV Neuenkirchen) und den FC Reher/Puls (beim B-Klässler SV Heiligenstedtenerkamp) dürften die Erstrunden-Partien keine Hürden darstellen. Lägerdorf kann sogar vor Heimpublikum antreten, nachdem die Neuenkirchener kurzfristig auf ihr Heimrecht verzichtet haben. Auch Verbandsligist TSV Heiligenstedten geht beim B-Klässler SV Peissen als haushoher Favorit ins Spiel.

Deutliche Siege sind außerdem vom Verbandsligisten TuS Krempe bei der SG Oldendorf/Kleve aus der B-Klasse Süd-West und vom Verbandsligisten VfR Horst bei der SG Itzehoe aus der C-Klasse Süd-West zu erwarten.

Offener könnte da das reine Kreisliga-Duell zwischen Alemannia Wilster und Rot-Weiß Kiebitzreihe werden. Lösbare Aufgaben stehen vor den Kreisligisten SC Hohenaspe (beim SV Hochdonn), Fortuna Glückstadt (beim Itzehoer SV 2.0) und TSV Brokstedt (beim TSV Breitenberg).

Weiterhin trifft der VfB Glückstadt auf die SG Wilstermarsch, der 1. FC Lola auf den Edendorfer SV, der SV Wellenkamp auf den FC Burg und der SV Neuenbrook/Rethwisch auf den TV Gut-Heil Wrist.

Schließlich will auch ein ganz neuer Verein seinen Hut in den Ring werfen, der bislang im Steinburger Fußball noch keine Rolle gespielt hat – der IFC Leiser e.V. Für den neuen Klub beginnt die Pokalrunde mit einem Highlight: Gegner ist am Mittwoch um 19 Uhr auf dem Sportplatz an der Kaiserstraße in Itzehoe mit dem Landesligisten BSC Brunsbüttel ein Verein aus der höchstmöglichen Liga. Der als Videoproduzent, Stadion- und Hallensprecher in den sozialen Medien bekannt gewordene Itzehoer Comedian und Schauspieler Leo Leiser gründete vergangenes Jahr im August den neuen Verein, nachdem ihm diese Idee bereits seit 2006 begleitet hatte. Erstmals wird der IFC Leiser in der neuen Saison in der C-Klasse Süd-West am Punktspielbetrieb teilnehmen.

Einen „Vorgeschmack“, was den IFC erwarten wird, erfuhr das von Trainer Andreas Staebe gecoachte Team schon mal am Sonnabend beim mit 1:8 verlorenen Testspiel gegen den B-Klässler TV Gut-Heil Wrist, als es nach 15 Minuten bereits 0:4 stand.