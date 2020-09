Leichtathletik-Kreismeisterschaft im Mehrkampf : Athletik-Nachwuchs freut sich über Wettkämpfe in Hohenlockstedt

Für viele Aktive dürfte es der erste Ernstfall nach der Corona-bedingten Pause gewesen sein.

20. September 2020, 13:25 Uhr

Hohenlockstedt | Leichtathleten aus Hohenlockstedt, Itzehoe, Burg, Neumünster und Rendsburg/Büdelsdorf trafen sich zu den diesjährigen Mehrkampfmeisterschaften in den leichtathletischen Disziplinen auf dem Sportplatz Finnische Allee. Für viele Aktive dürfte es die erste Begegnung mit dem Wettkampfsport nach der Corona-bedingten Wettkampfpause gewesen sein. Ausdruck der mehrmonatigen Abstinenz waren Leistungen, die in der Masse nicht an die Ergebnisse früherer Jahre heranreichten.

Doch das war zu erwarten, zumal auch Mädchen und Jungen am Start waren, die eher breitensportlich unterwegs sind und die Leichtathletik aus Spaß an der Freude praktizieren. Dennoch gab es Ergebnisse, die für eine Kreismeisterschaft aufhorchen ließen.

Das absolute Sahnehäubchen der Veranstaltung steuerte Marie Pivovarov (W12) bei. Das Mitglied der LG Rendsburg/Büdelsdorf lieferte im Vierkampf mit 1764 Punkten ein Ergebnis ab, dass im vergangenen Jahr für Platz eins in der Landesbestenliste gereicht hätte. Ebenfalls stark ihre Einzelleistungen im Ballwurf (43 m) sowie im Hoch- und Weitsprung (1,35 m/4,37 m). Die sollten ebenfalls genügen, um damit Einzug in das diesjährige Statistikwerk des Landesverbandes halten zu können.

Für qualitativ höherwertigeren Ergebnisse sorgten innerhalb des Wettkampfgeschehens auch zwei Steinburger: Ole Rasmus Schoof (M10/SC Itzehoe) sammelte im Dreikampf 987 Punkte und sollte sich 2020 mit diesem Resultat auf Landesebene ebenso vorn platzieren können wie Amrei Täschner (W11/TSV Lola), die im Vierkampf auf 1186 Punkte kam.

Trotz der widrigen Begleitumstände mit weniger Training und Wettkampf in diesem Jahr fanden sich auf dem Hohenlockstedter Sportplatz rund 70 Aktive ein. „Großen Anteil zum Gelingen dieser Kreismeisterschaften", so Rolf Gerhards vom Ausrichter TSV LOLA, „hatten neben den vielen Unterstützern des Vereins auch die drei Hausmeister der Hohenlockstedter Schulen. Sie halfen bei der Bereitstellung der Sportanlage und der Geräte, ebenso bei dem Transport der Tische und Bänke für diese Freiluftveranstaltung."