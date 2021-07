Tennis-Turnier in Flensburg : Anna-Marie Weißheim erst im Finale geschlagen

Russin Anastasia Pribylova für Itzehoer Tennistalent beim Sparda-Bank-Cup noch zu stark

von Ulrich Schröder

15. Juli 2021, 14:31 Uhr

Flensburg | Die Gegnerin war eine Nummer zu groß. „Sie spielt auf einem anderen Level, da bin ich noch nicht“, gab Anna-Marie Weißheim unumwunden zu. Das 16-jährige Tennis-Talent aus Itzehoe, das für den Großflottbeker THGC in Hamburg Tennis spielt, war im Finale von Flensburg ohne Chance. Das Endspiel um den Sparda-Bank-Cup verlor sie gegen die in der Weltrangliste an Position 592 geführte Russin Anastasia Pribylova (SC Condor Hamburg) mit 1:6, 1:6.

Pribylova spulte ihr Programm routiniert ab, Weißheim haderte des öfteren mit sich und ihrem Spiel. „Tennis ist nun mal ein emotionaler Sport“, sagte die 16-Jährige nach dem letzten Ballwechsel und lächelte. Man kannte sich: Das Endspiel beim Blankeneser Pfingstturnier hatte Pribylova 6:2 und 6:3 gegen Weißheim gewonnen.

Die Itzehoerin tröstete sich mit 600 Euro Preisgeld und der Gewissheit, ein gutes Turnier gespielt zu haben. Das an Position fünf gesetzte Talent schaltete in der ersten Runde die Schleswigerin Hannah Beitat aus (6:2, 6:1). Etwas „kitzlig“ wurde die Partie gegen Elisa Rost (Hamburger Polo Club). Weißheim gewann den ersten Satz glatt mit 6:0, musste den zweiten Durchgang aber mit 3:6 abgeben. Im Champions Tiebreak sorgte die Itzehoerin aber schnell wieder für klare Verhältniss und siegte mit 10:1. Gegen die an Position vier gesetzte Berlinerin Adelina Krüger gelang ein 7:5, 6:1, bevor in der Vorschlussrunde die an Position zwei gesetzte Juliane Triebe (ebenfalls Berlin) 6:4, 6:4 bezwungen wurde.

Jetzt ist erst einmal eine kurze Pause angesagt, ehe für Anna-Marie Weißheim Punktspiele mit Großflottbek anstehen. „Ich werde weiter fleißig trainieren, denn ich möchte noch was erreichen“, sagte die 16-Jährige und verabschiedete sich mit einem Lächeln aus Flensburg.