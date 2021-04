Querpass von Reiner Stöter : Amateursport darf nicht vor Pandemie kapitulieren

Schafft der Schleswig-Holsteinische Fußballverband noch die Durchführung aller Pokalspiele?

von Reiner Stöter

23. April 2021, 13:24 Uhr

Itzehoe

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Saison ist wegen der Pandemie für alle Mannschaftssportler, bis auf die Profis, längst beendet. Wie es weitergeht, weiß niemand. Trotzdem versuchen die Funktionäre zu planen. So wollte der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) im Mai einen regionsbezogenen Derbycup installieren, um die wettkampflose Zeit zu überbrücken. Die Idee war gut, aber wegen der steigenden Infektionszahlen nicht durchführbar. Der SHFV hat dieses Thema deshalb mittlerweile wieder begraben und will nun wenigstens noch die ausstehenden Pokalspiele durchziehen. Im KFV Westküste könnte das klappen, steht bei den Männern nur noch das Endspiel aus, die Frauen sind sogar schon durch und im Jugendbereich auch meist nur noch die Finals der einzelnen Altersklassen zu absolvieren. In anderen Kreisen und im Landespokal sieht das leider anders aus. Ob hier das Restprogramm komplett stattfinden kann, steht in den Sternen. Am Ende des Tunnels ist es (noch) dunkel. Im Moment dümpelt alles ohne Perspektive vor sich hin. Es wird Zeit, dass wieder etwas Normalität einkehrt. Der Weg dorthin ist weit, aber kapitulieren ist keine Option. Es bleibt dabei: Die Hoffnung stirbt zuletzt.