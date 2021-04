2. Basketball-Bundesliga ProB : Alles oder nichts für die Itzehoe Eagles

Nur mit einem Sieg gegen Koblenz bleiben die Steinburger Korbjäger in den Playoffs.

Itzehoe | Zweite Runde oder Saisonende. Das entscheidet sich für die Itzehoe Eagles am Sonnabend. In den Playoffs der BARMER 2. Basketball Bundesliga erwarten sie die EPG Baskets Koblenz. Die Partie beginnt um 19.30 Uhr im Sportzentrum am Lehmwohld, präsentiert von Rekord Fenster + Türen. Der kostenlose Livestream auf www.eagles-basketball.de startet um 19.10 Uh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.