Alles im Griff

TSV Lägerdorf gewinnt 3:0 beim Gettorfer SC

27. Oktober 2019, 12:04 Uhr

Gettorf | Mit Ausnahme der ersten zehn Minuten hatte der TSV Lägerdorf in der Fußball-Landesliga Schleswig Gastgeber Gettorfer SC im Griff und erzielte mit 3:0 (1:0)-Toren am Ende einen verdienten Sieg.

Die Hausherren wirkten auf ihren Kunstrasenplatz in der Anfangsphase etwas eingespielter und verzeichneten die ersten Möglichkeiten ohne dabei zwingend zu sein. Danach kam der TSV aber immer besser ins Spiel und verzeichnete seinerseits Chancen durch Alexander Feist (14.) und Edwart Jauk (32.), die schon zu diesem Zeitpunkt die Führung hätten einbringen können. Das 0:1 (44.) fiel dann erst kurz vor der Pause. Edwart Jauk hatte sich auf der linken Seite durchgetankt, Alexander Feist in Szene gesetzt und Letzterer vollstreckte aus der Drehung in den Winkel.

Auch die zweiten 45 Minuten begannen mit einer besseren Phase der Gettorfer, die ihre zwei Torchancen durch Kevin Link dann aber nicht nutzten. Auf der Gegenseite hätte Torge Kunter (48., 53., 62.) schon den zweiten Lägerdorfer Treffer und damit eine Vorentscheidung anbringen können. Es dauerte dann bis zur 76. Spielminute, ehe Yanneck Kuhr nach Querablage des inzwischen eingewechselten Andrej Jauk zum 0:2 traf. In der ersten Minute der Nachspielzeit verwertete Edwart Jauk (90. +1) nach Doppelpass mit seinem Bruder Andrej noch einen Konter zum 0:3-Endstand.