Basketball, Handball, Tischtennis und Co. : Alle Sport-Termine für den Kreis Steinburg im Überblick

Alles, was im Steinburger Lokalsport wichtig ist, vom 17. bis 23. Dezember 2021.

Itzehoe | Am definitiv letzten Sport-Wochenende in diesem Jahr sind noch die Basketballer der Itzehoe Eagles sowie vereinzelt Teams im Handball und Tischtennis noch im Einsatz. Badminton VerbandsligaSüd: Sbd., 16 Uhr: ATSV Stockelsdorf II – TSV Kremperheide. Basketball 2. Bundesliga Pro A Sbd., 19 Uhr: Panthers Schwenningen – Itzehoe Eagles. Do., 19.30 Uhr: ...

