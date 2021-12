Basketball, Handball, Tischtennis und Co. : Alle Sport-Termine für den Kreis Steinburg im Überblick

Alles, was im Steinburger Lokalsport wichtig ist, vom 10. bis 16. Dezember.

Itzehoe | Auf der Jahresend-Zielgeraden sind jetzt nahezu nur noch die Hallensportler aktiv. So nehmen zum Beispiel die Itzehoe Eagles den nächsten Anlauf zum ersten Heimsieg. Außerdem kämpfen die SH-Liga-Handballer der HSG Horst/Kiebitzreihe und des MTV Herzhorn am letzten Vorrunden-Spieltag um das Ticket in die Oberliga-Aufstiegsrunde. Badminton Verbandslig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.