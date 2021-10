Fussball-Kreisliga Süd-West : Alemannia Wilster ist neuer Tabellenführer

Die Rehan-Elf gewinnt mit 4:0 in Schenefeld. RW Kiebitzreihe siegt im Derby gegen Lägerdorf II.

Itzehoe | Wie erwartet gab es am Sonntag in der Fußball-Kreisliga Süd-West den erwarteten Führungswechsel. Alemannia Wilster (22 Punkte) setzte sich mit 4:0 Toren bei der TS Schenefeld durch und überflügelte die spielfreie Mannschaft von Fortuna Glückstadt (19). Bereits am Freitagabend nahm der TSV Brokstedt (4./11) nach drei Wochen ohne Spiel mit einem 3:3-Une...

