Fussball-Kreisliga Süd-West : Alemannia Wilster gewinnt das Derby in Kiebitzreihe

Aufsteiger SC Hohenaspe bricht mit 2:8 gegen Merkur Hademarschen ein.

11. Oktober 2020, 11:26 Uhr

Itzehoe | 40 Tore (!) fielen am vierten Spieltag in der Fußball-Kreisliga Süd-West. Gleich jeweils zehn in Brokstedt (7:3 gegen Wiemersdorf) und Hohenaspe (2:8 gegen Hademarschen).

TuS Jevenstedt II – TS Schenefeld 2:5 (1:1)

Mit einem deutlichen Sieg setzten sich die Schenefelder am Freitagabend in Jevenstedt durch. Die TS hatte das Spiel bereits im ersten Durchgang im Griff, spielte sich durch David Wedel und Sascha Bruder gute Torchancen heraus und erzielte durch Edwin Wiesenberg (20.) auf Pass von Wedel das 0:1. Die Jevenstedter kamen mit ihrem ersten Torschuss, einen Lupfer über den Torhüter hinweg, durch Jan Pukallus (31.) zum Ausgleich. Nach dem Wechsel knüpften die Schenefeder nahtlos an die ersten 45 Minuten an und zogen schnell durch Sebastian Scholz (51.) und Steffen Maas (57., 62.) auf 1:4 davon. In der 64. Minute verkürzte Hauke Ruge auf 2:4, ehe Yannick Wulf (68.) mit dem 2:5 den Endstand herstellte. Tor: 0:1 Wiesenberg (20.), 1:1 Pukallus (31.), 1:2 Scholz (51.), 1:3 Maas (57.), 1:4 Maas (62.), 2:4 Ruge (64.), 2:5 Wulf (68.).

TSV Neuenkirchen – TSV Lägerdorf II 1:3 (0:2)

Neuenkirchens Trainer Andreas Braun ist eigentlich keiner, der viel jammert, doch vor dem Steinburger Derby gegen die Lägerdorfer Zweite setzten dem Teamchef des Aufsteigers Personalprobleme doch arg zu. Verletzungen, Krankheiten und die Gelb-Rot-Sperre für Tom Schich führten zu insgesamt sieben Ausfällen. Da half es dann auch nichts, dass die Hausherren kämpferisch dagegen hielten. Die Lägerdorfer waren einfach besser und gewannen verdient. Dennis Mälk (11.) und Philipp Blunk (44.) vor der Pause sowie Andrej Jauk (90. +3) in der Nachspielzeit trafen für die Gäste. Lägerdorfs Morten Brendemühl (90. +2) fabrizierte per Eigentor den Gegentreffer. Tore: 0:1 Mälk (11.), 0:2 P. Blunk (44.), 1:2 Brendemühl (90. +2/Eigentor), 1:3 A. Jauk (90. +3).

Rot-Weiß Kiebitzreihe – Alemannia Wilster 0:2 (0:1)

Trotz Spieler mit höherklassiger Erfahrung wie Bastian Clasen, Nils Niendorf und Jan Behrendt bekommen die Kiebitzreiher offenbar nicht so richtig Fahrt in ihr Spiel. Gegen die Alemannen setzte es für das Team von Trainer Uwe Clasen bereits die dritte Niederlage im vierten Saison-Match. „Die Enttäuschung ist groß, wir haben den Saisonstart vermasselt“, sagt RWK-Teammanger Kim Neidenberger. Anders die Situation bei den Wilsteranern, wo Torjäger Nino Lappanese den Unterschied ausmachte und beide Treffer zum zweiten Saisonerfolg im dritten Spiel erzielte. „Wir hatten die besseren Torchancen und waren zum Schluss dem dritten Tor näher, als RWK einem Gegentreffer“, sprach SVA-Trainer Marc Rehan von einem verdienten Sieg der Wilsteraner in einem kampfbetonten Spiel. Tore: 0:1 Lappanese (13.), 0:2 Lappanese (56.).

Fortuna Glückstadt – Bramstedter TS 4:3 (1:1)

Ein starker Beginn und ein starkes Ende waren die „Trumpfkarten“ der Fortunen gegen die BTS. Dennis Appel (2.) sorgte für einen Blitzstart, Lennart Rosskamp (90.) und John Reemts (90. +2) drehten den zwischenzeitlichen 2:3-Rückstand schlussendlich noch in einen Sieg um. Die Bramstedter hatten vor der Pause (Arlind Ilazi, 40.) ausgeglichen und waren kurz nach Wiederbeginn (Finn Jaster, 47.) erstmals in Führung gegangen. Nach dem 2:2 durch John Reemts (60.) netzte Ilazi (73.) zum 2:3 ein. Fortuna kämpfte sich wieder zurück und es gelang noch die beschriebene Wende. „Wir haben am Ende glücklich, aber nicht unverdient gewonnen“, bilanzierte Fortuna-Trainer Detlef Schmidt. Tore: 1:0 Appel (2.), 1:1 Ilazi (40.), 1:2 Jaster (47.), 2:2 Reemts (60.), 2:3 Ilazi (73.), 3:3 Rosskamp (90.), 4:3 Reemts (90. +2). Bes. Vorkommnis: Glückstadts Rosskamp (35.) verschießt Foulelfmeter.

TSV Brokstedt – TSV Wiemersdorf 7:3 (2:2)

Ein intensives, kreisübergreifendes Nachbarschaftsderby täuscht vom Ergebnis her über das wahre Leistungsvermögen der Wiemersdorfer hinweg. „Die Gäste waren bei Standards stets gefährlich und enttäuschten kämpferisch nicht“, sagte Brokstedts Trainer Kolja von Seelen. Insgesamt hatten die Hausherren jedoch mehr vom Spiel und verzeichneten die klareren Chancen. Als Wiemersdorf nach dem 4:2 die Deckung lockerte, nutzten die Brokstedter die Freiräume und schraubten das Resultat in die Höhe. Tore: 0:1 Jesse Oppermann (19.), 1:1 Scharff (21./Eigentor), 2:1 Schröder (36.), 2:2 Flemmer (38.), 3:2 Jörn Oppermann (57./Eigentor), 4:2 Schröder (66.), 5:2 Seider (85.), 5:3 Jesse Oppermann (90. +1), 6:3 Sienknecht (90. +2), 7:3 Hendrischke (90. +4).

SC Hohenaspe – Merkur Hademarschen 2:8 (1:3)

„Von einer katastrophalen Leistung“ der Hohenasper sprach HSC-Sprecher Michael Hahn. Mag die zweiwöchige Quarantäne der Mannschaft der Auslöser gewesen sein, so hatte die hohe Niederlage aber nach seiner Einschätzung eher etwas mit fehlender Einstellung zu tun. Leicht hätten die Hademarscher noch deutlicher gewinnen können. Tore: 0:1 Ott (1.), 0:2 Feldhusen (14.), 1:2 Mostovoj (28.), 1:3 Wiese (33.), 1:4 Feldhusen (48.), 1:5 Willmann (55.), 1:6 Willmann (59.), 1:7 Stotz (72.), 1:8 Willmann (79.), 2:8 Mostovoj (83.).