Fußball-Portrait : Ailtons Hose gesichert

Alles begann auf dem Itzehoer Lehmwohld: Lars Lühmann berichtet aus seiner aktiven Zeit als Spieler und Trainer

von shz.de

13. August 2019, 16:21 Uhr

Itzheoe | Er bezeichnet die Zeit seiner Fußballer-Laufbahn im Kreis Steinburg als eine tolle Lebensphase und ist froh und dankbar, in den 1990er Jahren und zu Beginn der Jahrtausendwende aktiv das runde Spielgerät in den Mittelpunkt seiner Freizeitbeschäftigung gestellt zu haben – Lars Lühmann, heute 47 Jahre alt, der seinerzeit viertklassig in der damaligen Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein für den Itzehoer SV und für den TSV Lägerdorf die Fußballschuhe schnürte. Der beidfüßig begabte Kicker spielte Manndecker, im Mittelfeld rechts, wie links oder als Sechser und stürmte außerdem auf Linksaußen.

„Es haben sich damals Freundschaften gebildet, die bis heute halten. Heute“, das habe er inzwischen während der jüngsten Zeit als Trainer festgestellt, „ist das freundschaftliche Miteinander, die Neigung vor und nach dem Spiel oder dem Training gemeinsame Zeit zu verbringen, nicht mehr so ausgeprägt, wie früher.“

Der am 23. April 1972 geborene Kicker trat erst mit neun Jahren in einen Verein ein, nachdem er zuvor auf Kindesbeinen allerdings die Affinität zum Fußball schon längst als Straßenfußballer lieb gewonnen hatte. Als gebürtiger Itzehoer führte 1981 sein Weg an den Itzehoer Lehmwohld zum – damals – in der Region noch „großen“ ISV. Nach den Jugendjahren, wo er als A-Jugendlandesmeister 1990 in Malente Titelehren feierte, fand beim ISV der Übertritt in den Senioren-Bereich und ab der Saison 1993/94 in die erste Mannschaft statt. Als Manndecker feierte er in seiner ersten Liga-Saison mit der Qualifikation als Tabellensechster der Verbandsliga Schleswig-Holstein für die Oberliga HH/SH einen seiner größten Erfolge.

„Ich habe es immer genossen, am Lehmwohld zu spielen“, sagt Lühmann. Die Genialität beispielsweise eines Jens-Otto Sobottka, der ihm als einer seiner Mitspieler besonders in Erinnerung geblieben ist, lässt Lühmann schwärmen: „Der konnte mit einer Körpertäuschung, wie sie nur er beherrschte, fast jeden gegnerischen Abwehrspieler auswackeln.“

Es war aber auch nicht alles Gold, was glänzte in der aktiven Zeit von Lars Lühmann. So warf ihn 1996 ein Kreuzbandriss zurück und forderte eine Rekonvaleszenz von Monaten. Wieder genesen wechselte er 1997 zum TSV Lägerdorf und erlebte dort nach dem Aufstieg 1999 als Vizemeister der Verbandsliga Schleswig-Holstein drei Jahre in der Oberliga HH/SH. „Wir standen damals im letzten Saisonspiel unter einem enormen Druck, mussten die Partie gegen den NTSV Strand 08 gewinnen“, erinnert sich Lühmann. Nach dem 3:1-Sieg kannte der Jubel auf dem Sportplatz an der Breitenburger Straße natürlich keine Grenzen. Mitten drin Lars Lühmann, der als Torschütze des 1:0 seinen zahlenmäßigen Beitrag geleistet hatte.

Während der Zeit in Lägerdorf war Lühmann zwei Mal mit dem TSV beim Hallenmasters in der Kieler Ostseehalle dabei. Erlebnisse, die er rückblickend als „einfach nur grandios“ bezeichnet. Die Teilnahme Anfang 2000 führte den TSV Lägerdorf damals bis ins Halbfinale (Rang drei). Hunderte von Fans begleiteten den TSV in die Landeshauptstadt, zelebrierten eine tolle Unterstützung und hinterließen als stimmgewaltigster Anhang in der voll besetzten Ostseehalle einen bleibenden Eindruck.

Aber auch das Freundschaftsspiel 2001 gegen den Bundesligisten Werder Bremen (0:6) bleibt für den 46-Jährigen unvergessen. Der damalige Bundesliga-Top-Torjäger Ailton schoss drei Tore. „Ich habe mir die Hose von ihm gesichert und die habe ich heute noch“, nennt Lühmann ein ganz besonderes Relikt aus jener Zeit sein Eigen.

2002 ging Lühmann nach insgesamt fünf Jahren in Lägerdorf an den Itzehoer Lehmwohld zurück und spielte noch einige Jahre im ISV-Trikot. Danach begann langsam unter Trainern wie Detlef Fink, Wulf Ohlsen und Kurt Hesse die zweite Karriere Lühmanns. Dieser Weg war praktisch schon vorgezeichnet, nachdem er in den 1990er Jahren bereits Jugendmannschaften gecoacht hatte. Lühmann: „Die Trainerausbildung in Malente hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es genossen mit einigen ehemaligen Gegenspielern aus der Oberliga gemeinsam diese spannenden Wochen zu durchlaufen, zu trainieren, kicken, tüfteln, gestalten und zu lernen.

Es folgten ab der Saison 2013/14 Stationen als Chef-Trainer beim VfR Horst (knapp drei Jahre) und beim FC Elmshorn (knapp 16 Monate). Ein Highlight für Lühmann war Anfang September 2015 während seiner Horster Zeit ein Testspiel mit dem VfR gegen den FC St. Pauli (0:15) verbunden mit einem Austausch auf der Pressekonferenz mit dem sehr sympathischen damaligen Pauli-Trainer Ewald Lienen.

Aus privaten Gründen hatte Lühmann in Elmshorn vor knapp zwei Jahren sein Engagement aufgegeben. Seither hat er keine neue Aufgabe mehr übernommen. „Ich genieße einfach mal die freie Zeit“, sagt Lühmann, der nicht ausschliesst bei einem passenden Angebot auf die Bühne als Trainer zurückzukehren. Der zweifache Fanmilienvater hat aber auch noch ein anderes Eisen im Feuer. Überraschend erzählt er: „Ich gehe mit einem Kumpel montags immer zum Boxen – aus Fitnessgründen.“