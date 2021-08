Pferdeleistungsschau in Nutteln : Ahrenloher Mika Sternberg gewinnt M*-Springen mit Stechen

Dressurprüfungen teilweise im starken Regen: Leonie Karner in der letzten Prüfung vorn

Nutteln | Das Wetter war nicht unbedingt Freund der Dressurreiter in Nutteln. Während am Sonnabend bei den Springprüfungen der Pferdeleistungsschau überwiegend die Sonne schien, gab es bei den Dressurprüfungen am Sonntag teils kräftige Regenschauer. Beeindrucken ließen sich die Teilnehmer davon nicht, denn auch im Starkregen wurde weiter geritten. Die Siegerinne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.