Handball-Oberliga : Abstieg ist besiegelt

von Michael Lemm

07. Mai 2018, 05:32 Uhr

Es hat nicht gereicht. Nach einer durchwachsenen Saison steigen die Oberliga-Handballerinnen des MTV Herzhorn nach dem 26:30 (16:12) gegen TuS Esingen in die SH-Liga ab.

Im letzten Spiel kam es zum direkten Abstiegsduell, und bis zur 45. Minute waren die Blau-Gelben die klar dominierende Mannschaft. Dennoch war Trainer Olaf Winter nach der Partie mit dem Auftritt seine Frauen zufrieden: „Hätten wir immer so eine Leistung gezeigt, wäre der Abstieg nicht nötig gewesen. Meine Spielerinnen haben gekämpft, sich gegenseitig gepuscht und alles gegeben. Trotz Abstieg ist die Stimmung gut. Wir wollen die SH-Liga rocken.“

Wie immer gab es vor der Partie einige Verabschiedungen. Svenja Mevert, Carina Lipp, Mona Beck, Annkristin Schmidt und Annika Schulz sind beim nächsten Saisonstart nicht mehr dabei. Der MTV muss nun mit einem kleineren Kader und einigen Neuverpflichtungen die Mannschaft neu aufbauen.

Die Schützlinge von Olaf Winter gingen in diese Partie hochmotiviert und entsprechend präsentierten sie sich. Bereits in der 5. Minuten führten sie nach einem Treffer von Lina Hinze mit 5:2. Auch den verletzungsbedingten Ausfall von Sarah Winkowski (10.) verkrafteten sie und zogen weiterhin clever ihr Spiel auf. Zwar kam es in der 15. Minute zum 8:8-Ausgleich, doch kurz danach gingen die Gastgeberinnen erneut in Führung und hielten ihre Gegnerinnen auf Distanz. Das 16:11 (25.) von Mareike Hoffmann sorgte sogar für die erste Fünf-Tore-Führung, und mit 16:12 ging man beruhigt in die Pause.

Zu Beginn knüpfte der MTV nahtlos an die gute Leistung der ersten 30 Minuten an. Erst nach der Roten Karte gegen Elina Hesse, bis dahin beste MTV-Spielerin, kam es zu einem Bruch im Spiel der Blau-Gelben. Nun fehlte jemand im Rückraum, der die Fäden zog und für die notwendigen Lücken sorgte. Die Gäste witterten ihre Chance und kamen in der 44. Minute zum 20:20-Ausgleich. Zwar sorgte Jule Hinze mit dem 21:20 noch einmal für eine Herzhorner Führung, doch die Partie begann deutlich zu kippen. Nach dem 21:21 ging Esingen dann erstmals in Führung und setzte sich bis zur 56. Minute entscheidend auf 29:23 ab. In der Schlussphase fehlte es den Herzhornerinnen an der nötigen Cleverness: Sie schlossen zu schnell und unvorbereitet ab und konnten die Niederlage so nicht mehr abwehren. Nach einer lange Zeit starken Partie unterlagen sie am Ende mit 26:30. Bei der gleichzeitigen Niederlage der HG OKT II in Bredstedt war so der Abstieg besiegelt.



Herzhorn: Mareike Struck, Yana Hesse 3, Elina Hesse 4, Maike Langenberg 1, Mona Beck, Mareike Hoffmann 3, Annika Schulz, Sarah Winkowski 1, Vera Radden, Annabell John, Lina Hinze 8, Verena Wagner 1, Sarah Baudzus 1, Jule Hinze 4.