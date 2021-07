Querpass

von Reiner Stöter

08. Juli 2021, 13:21 Uhr

Man hat sich damit abgefunden – gegen die Staffeleinteilung des Schleswig-Holsteinischen-Fußballverbandes durch eine Computersoftware wird jeder Einspruch abgebügelt. Damit gehören die Vereine aus den ländlichen Regionen, wie bei uns an der Westküste, jedesmal zu denen die die weitesten Touren zu absolvieren haben, während in Kiel oder Lübeck einige Teams mit dem Fahrrad zu den Spielen radeln können. Darunter zu leiden hat vor allem Landesligist TSV Lägerdorf, der quer durchs Land Richtung Travemünde oder Büchen-Siebeneichen fahren muss. Dabei liegen Brunsbüttel, Schafstedt und Hohenwestedt quasi vor der Haustür. Aber auch dem BSC Brunsbüttel geht es mit Touren Richtung Flensburg nicht besser. Die Fahrtkosten sind gegenüber denen anderer Teams dadurch wesentlich höher. Von dem Mehraufwand an Zeit ganz zu schweigen. Eigentlich müsste sich der SHFV wenigstens mal Gedanken über einen Fahrtkostenausgleich machen. Schließlich soll der Verband ja eine Solidargemeinschaft sein.

Die Staffeleinteilung durch den Computer ist jedenfalls in einigen Fällen mit gesundem Menschenverstand nicht zu verstehen. Dass das ausgespuckte Ergebnis unanfechtbar ist, erst recht. Der SHFV hat sich vollkommen abhängig von der Software gemacht. Nicht einmal die Plausibilität wird geprüft.