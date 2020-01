Futsal-Kreismeisterschaft des KFV Westküste : A-Junioren der SG Itzehoe/Oelixdorf auf Rang zwei

Der Heider SV holt sich am Ende den Titel.

von Michael Lemm

28. Januar 2020, 15:22 Uhr

Brunsbüttel | Die A-Junioren des Heider SV sicherten sich in Brunsbüttel den Titel eines Futsal-Hallenmeisters des KFV Westküste und qualifizieren sich damit für die Landesmeisterschaften. Diese finden am Sonntag, 9. Februar (ab 15.15 Uhr), in Henstedt-Ulzburg statt.

Schlechter Start für späteren Sieger

28 Partien mussten gespielt werden, ehe Turnierleiter Daniel Franzmann den Pokal nach einem gutem Turnier, das bis zum letzten Spiel offen war, an den Sieger Heider SV (14 Punkte) weitergeben konnte. Zunächst sah es noch gar nicht nach einem HSV-Erfolg aus, denn in den ersten beiden Partien kamen die Dithmarscher Kreisstädter über einen Zähler nicht hinaus. Zudem stand eine 1:2-Schlappe gegen den späteren Zweiten SG IZ/Oelixdorf zu Buche. Doch in den folgenden fünf Partien blieben die Heider unbesiegt und gewannen davon vier.

Itzehoe/Oelixdorf sichert Rang zwei im letzten Spiel

Die mit vier Punkten aus zwei Spielen gestartete SG IZ/Oelixdorf (13) büßte ihre Titelchancen in den Partien gegen TuRa Meldorf (1:3) und Fortuna Glückstadt (2:3) ein. Das versöhnliche 1:0 zum Abschluss gegen den FC Burg sicherte immerhin noch Rang zwei.

Die übrigen Steinburger Klubs reihen sich hinten ein

Auf den Plätzen drei und vier folgten die Dithmarscher Klubs TuRa Meldorf (11) und FC Burg (10). Die übrigen Steinburger Teams reihten sich erst in die zweite Hälfte des Tableaus ein: 5. Fortuna Glückstadt (9), 6. SG Wilstermarsch (8), 7. SG Lohe/Wesseln (6), 8. SG Breitenburg (3).