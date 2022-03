Fußball-Kreisliga Süd-West : SC Hohenaspe will Einnahmen aus Spiel gegen Teutonia Alveslohe für Ukraine-Flüchtlinge spenden

TSV Brokstedt gleich zweimal innerhalb von drei Tagen in Nachholspielen am Ball / Alemannia Wilster in Wiemersdorf

Hohenaspe | Eine Woche vor dem offiziellen Start in die Fortsetzung der Saison 2021/22 in der Fußball-Kreisliga Süd-West soll mit einem verlängerten Nachholspieltag an drei Tagen von Sonnabend bis Montag-Abend die Tabelle mit insgesamt vier Nachholspielen ordentlich „auf Vordermann“ gebracht werden. Der TSV Brokstedt (6./14 Punkt) ist dabei ähnlich wie an einem Os...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.