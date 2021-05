Frauen-Handball : MTV Heide hält weiter Kurs auf 2. Bundesliga

Auch die zweite Partie der Aufstiegsrunde gegen den HC Frankfurt/Oder gewann das Team von Coach Helge Thomsen mit 20:18 (11:11).

Heide | Im Duell zwischen jugendlichem Heider Tempo und ruhigem Frankfurter Spielaufbau hatten am Ende die Dithmarscherinnen nach einer umkämpften Partie knapp die Nase vorn. Dank des zweiten Sieges nach dem 30:25 gegen den SV Allensbach in der Vorwoche liegt der MTV nun sehr aussichtsreich im Rennen. Aus dem Steinburger Quartett in Heider Diensten kam am Son...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.