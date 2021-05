Frauen-Handball : Herber Dämpfer für den MTV Heide im ersten Auswärtsspiel

Im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga blieb die Mannschaft von MTV-Coach Helge Thomsen erstmals ohne Punkte.

Heide | Einen Rückschlag mussten die Handballerinnen des MTV Heide im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga hinnehmen. Nach zwei Heimsiegen in der einfachen Runde mit fünf Teams gab es beim ESV Regensburg eine deutliche 25:32 (15:16)-Niederlage. Aus dem Steinburger Quartett in MTV-Diensten kamen Marie Pfleiderer, Katharina Fahl und Nele Loczenski zum Ein...

