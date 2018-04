Wassersport : 40 100 Kilometer im Kajak gepaddelt

Wilsteraner Kanut Kai Nimz mit DKV-Globus-Abzeichen ausgezeichnet

von shz.de

04. April 2018, 10:37 Uhr

40.100 Kilometer hat Kai Nimz (55) zeit seines Lebens im Paddelboot zurückgelegt. Für den Deutschen Kanu-Verband (DKV) war das der Anlass, das Mitglied der Kanu-Gruppe Wilster (KGW) mit dem DKV-Globus-Abzeichen zu ehren. Die Auszeichnung überreichte im Namen des Landes-Kanu-Verbandes Schleswig-Holstein (LKV) KGW-Vorsitzende Conny Lamberty im Beisein der beiden Wanderwarte Jan Görbitz und Doris Neumann.

Dass sich Kai Nimz 1973 für den Kanu-Wandersport entschied, ergab sich aus seiner frühen Bekanntschaft zu Reimer und Rüdiger Demnick. Beide zählten damals als Jugendliche zu seinen Nachbarn, waren bei der Kanu-Gruppe Wilster organisiert und machten ihm das Paddeln schmackhaft. „Ich war von Anfang an beigeistert, und dabei ist es bis heute geblieben“, sagte der Wilsteraner im Gespräch mit unserer Zeitung. Ausgleich zum anstrengenden Beruf des Tauchers finde er im Sport ebenso wie Erlebnisse in und mit der Natur. Zudem interessiere er sich für Schiffe, von denen er bereits eine Vielzahl auf den unterschiedlichsten Gewässern beobachten konnte.

Ein Blick in seine Fahrtenbücher zeigt, dass Kai Nimz alle großen Wanderflüsse in Deutschland befahren hat. Dazu zählen unter anderem Elbe, Donau, Werra Weser, Fulda und Spree. Angetan hatten es ihn aber auch die Ostsee, der Bodensee oder die Gewässer der Mecklenburger Seeplatte einschließlich der Müritz. Auch ins Ausland hat es ihn gezogen. Kennengelernt hatte er dabei in Österreich den Inn und die Salzach oder den Yukon im äußersten Nordwesten Kanadas. Von Anbeginn mit in sein Fahrtenprogramm aufgenommen hatte er die Lüneburger Heide. „Ich bin als Jugendlicher gern dorthin gefahren, um auf Kleinflüssen zu paddeln.“

Nicht wegzudenken aus seinem Jahresrhythmus sind seit 1990 die so genannten „Herrentouren“ der Kanu-Gruppe Wilster. 28 Mal hat er die einwöchigen Gepäckfahrten seitdem in ununterbrochener Reihenfolge mitgemacht. Und daran soll sich auch in diesem Jahr nichts ändern. Mit einer Ausnahme: Von den zehn Vereinsmitgliedern, die die Elbe im Mai vom tschechischen Decin aus bis Tangermünde in Sachsen-Anhalt befahren, hängen sechs Kanuten noch eine Woche dran. Von dort aus wollen sie diesmal über Elbe und Stör zurück nach Wilster fahren. Mit dabei will auf der über 600 Kilometer langen Tour auch Kai Nimz sein. Benutzen wird er dabei ein Tourenboot vom Typ „Seelöwe“, das der Hamburger Bootsbauer Thomas Meier entwickelt hat. „Darin kann ich all das Gepäck transportieren, das ich für die 14-tägige Fahrt benötige.“ Also Essen und Trinken sowie Zelt und Kleidung. Angefangen hat Nimz aber eher bescheiden: „In den ersten Jahren lieh ich mir Boote von Clubkameraden, später kaufte ich mir mein erstes eigenes Boot, ein ‚Clipper’ von Thomas Meier.“

Wer Jahrzehnte lang auf dem Wasser zuhause ist, kann infolge seiner vielen Erlebnisse natürlich auch manches erzählen. Eine Begebenheit ist Kai Nimz dabei nie aus dem Kopf gegangen: Als Jugendlicher paddelte er eines Tages von Brunsbüttel aus über die Elbe in Richtung Störmündung, um von dort aus nach Wilster zu gelangen. „Doch unterwegs verdaddelten mein Begleiter und ich die Tide.“ Und weil das so war, musste gegen das ablaufenden Wasser gefahren werden – mit der Folge, dass die jungen Leute nicht zum vereinbarten Zeitpunkt am Treffpunkt waren, wo die Eltern bereits standen, warteten und Ausschau hielten. „Beruhigen konnten wir sie erst, als wir mit Verspätung eintrafen. Handys gab es damals ja noch nicht. Wir hätten ihnen dann sagen können, dass wir nicht in Gefahr, sondern nur spät dran sind.“

Die vielen Jahre im Verein, er will sie nicht missen: „Ich schätze die gute Gemeinschaft in unserer Gruppe und hatte deshalb auch schon mehrere Funktionen im Vorstand als jeweils Zweiter Wander- und Jugendwart.“ Im Moment bediene er im Bootshaus zusammen mit Reinhard Frisch den Tresen, den er zuvor mit seinem Bruder Sven betreut hatte.

Wenn es seine Zeit zulässt, und die wird er sich sicherlich auch weiterhin nehmen, wird Kai Nimz auch zukünftig zwei- bis dreimal „und in den Sommermonaten auch öfter“ im Boot sitzen und die Stille und Ruhe auf dem Wasser genießen. Von sich selbst sagt er: „Ich bin eher der Schönwetter-Paddler, der die Sonne genießt.“ Das hielt ihn in der Vergangenheit aber auch nicht davon ab, in die Vollen zu gehen und Saisonleistungen von bis zu 2.471 Kilometer abzuliefern. 18 Mal erfüllte er zudem die Bedingungen für das goldene Wanderfahrerabzeichen des DKV.

Unterstützt werden seine Ambitionen auch innerhalb der Familie. Und über die sagt er: „Ich freue mich, dass meine Frau und mein Sohn ebenfalls Spaß am Paddeln haben. Während Marion Nimz gerade das silberne Wanderfahrer-Abzeichen in Empfang nehmen konnte, schloss Leo Nimz den Jugendwanderfahrer-Wettbewerb 2017 auf Landesebene als Zweitbester des Jahrganges 2002 ab.