Badminton-Landesliga Nord : 4:1-Führung reicht SC Itzehoe nicht zum ersten Saisonsieg

Am Ende nach hochspannender Partie nur 4:4-Remis gegen TSV Kronshagen

Itzehoe | Trotz eines zwischenzeitlichen 4:1-Vorsprungs reichte es für die Badmintonspieler des SC Itzehoe am Ende nicht für den ersten Saisonsieg in der Landesliga Nord. In einer bis zum letzten Ballwechsel spannenden Begegnung trennte sich der SCI mit 4:4 vom TSV Kronshagen. Perfekter Start Dabei erwischten die Störstädter einen perfekten Start in die Partie. ...

