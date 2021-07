Fußball-Testspiele : 1:4 gegen Hörnerkirchen: TuS Krempe nach Trainingslager platt

Rot-Weiß Kiebitzreihe unterliegt in einer weiteren Partie am Sonntag 1:2 in Uetersen

Itzehoe | Niederlagen in weiteren Testspielen mussten am gestrigen Sonntag Fußball-Verbandsligist TuS Krempe (1:4 gegen SV Hörnerkirchen) und Kreisligist Rot-Weiß Kiebitzreihe (1:2 bei Rasensport Uetersen) hinnehmen. TuS Krempe – SV Hörnerkirchen 1:4 (1:1) Zum Abschluss eines dreitägigen Trainingslagers seit dem vergangenen Freitagabend stand für Verbandsligist ...

