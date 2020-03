Handball-Oberliga der Frauen : TSV Alt Duvenstedt hofft auf einen „Sahne-Tag“ gegen die SG Bergedorf/VM

Das Kutschke-Team möchte den 31:20-Erfolg aus dem Hinspiel wiederholen.

von Jan Haller

05. März 2020, 16:29 Uhr

Es gibt Tage, da gelingt einem so gut wie alles. Der TSV Alt Duvenstedt erwischte so einen Tag im Hinspiel der Handball-Oberliga der Frauen gegen die SG Bergedorf/VM. Das 31:20 im November ließ keine Wünsche offen. Früh hoch geführt (8:2), die Sturm-und-Drang-Phase des Gegners ausgehalten (12:10) und letztlich einen Kantersieg eingefahren, dem alle Spielerinnen Tore beisteuern konnten. Im Rückspiel am Sonntag (14 Uhr) in Bergedorf hoffen die Alt Duvenstedterinnen wieder auf so einen „Sahne-Tag“.

Die Tabellenkonstellation lässt es zu, dass ein Sieg für Platz 8 reichen würde, auf dem sich derzeit Bergedorf befindet. Allerdings stand das Team von Trainer Torben Kutschke in den letzten Wochen mehrfach vor dem „gedeckten Tisch“, nahm aber nicht Platz. Jedes Mal, wenn ein Sieg ein Vorankommen in der Tabelle bedeutet hätte, klappte er nicht. „Zudem ist Bergedorf extrem heimstark“, merkt Kutschke an. In der Sporthalle im Ladenbeker Furtweg hatten schon andere Teams Probleme. Dass Alt Duvenstedt auch noch ohne Haftmittel auskommen muss, sieht Kutschke nicht als Problem: „Das sind wir gewohnt und dann trainieren wir halt auch so.“

Seine Mannschaft, in der Marleen Schlimbach und Lone Kurbjuhn wieder dabei sein werden, hat schmerzliche Erfahrungen in Bergedorf gesammelt. Vor zwei Jahren spielte der TSV gegen die SG um den Oberligaaufstieg. Einem 27:24-Sieg in Alt Duvenstedt folgte eine 18:23-Niederlage in Bergedorf. Die SG stieg auf, den TSV-Frauen blieben die Tränen. „Das haben wir natürlich noch im Hinterkopf“, gibt Kutschke zu.