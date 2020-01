Handball-Oberliga der Männer : Schülp/Westerrönfeld geht mit viel Selbstvertrauen in das Duell mit Flensburg-Handewitt II

Ullrich-Team könnte mit einem Sieg über die SG-Reserve Tuchfühlung mit den Spitzenplätzen aufnehmen.

24. Januar 2020, 16:30 Uhr

Der spielfreie Tabellenführer HSG Eider Harde dürfte am Freitag mit Argusaugen gen Westerrönfeld schauen: Dort empfängt die HSG Schülp/Westerrönfeld/ Rendsburg die Reserve der SG Flensburg-Handewitt – und könnte ihrem Lokal- und Erzrivalen Eider Harde Schützenhilfe im Titelkampf der Handball-Oberliga leisten.

Mögliche Schützenhilfe für Eider Harde hin oder her – wenn am Freitag in der Heidesandhalle der Anpfiff ertönt, dann dürften die Gastgeber vollgepumpt mit Selbstvertrauen den Tabellenzweiten in Empfang nehmen. Das HSG-Team von Trainer Tim Ullrich, das mit einem Sieg selbst noch einmal Tuchfühlung zu den Spitzenplätzen aufnehmen könnte, hat den Wind des klaren Auswärtserfolgs beim DHK Flensborg (37:30) im Rücken. Nun soll nach Möglichkeit mit der aufstiegswilligen Bundesliga-Reserve gleich die nächste Flensburger Truppe bezwungen werden. Bei Ullrich, der auch auf den Heimvorteil und damit auf die Unterstützung der Fans baut, klingt das etwas zurückhaltender: „Wir wollen der SG so lange wie möglich Paroli bieten.“

Beide Teams können nicht in Bestbesetzung auflaufen. Die Gäste müssen auf ihre A-Jugendlichen verzichten, die zeitgleich in der Meisterrunde bei den Rhein-Neckar-Löwen gefragt sind. Shooter Niels Versteijnen ist in der Rückrunde gar nicht mehr dabei. Der niederländische Nationalspieler hat sich dem Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau angeschlossen. Die HSG spielt „ohne Vier“. Neben den Langzeitverletzten Bunse und Stiller fehlen auch Linksaußen Malte Pieper und Torwart David Meurer aus privaten Gründen. Hilfe naht aus der Landesliga-Truppe, Keeper Justin Vollstedt und Sven Ole Lindhorst füllen den Kader auf.

Für die HSG wird es am Sonnabend darauf ankommen, hinten eine kompakte und stabile 6:0-Deckung hinzustellen und vorne lange, fehlerfreie Angriffe zu spielen, um das gefährliche Tempospiel der individuell bärenstarken SG-Youngster zu unterbinden. Ullrich: „Wir müssen eine ähnlich konzentrierte Leistung wie gegen den DHK zeigen. Nur so werden wir eine Chance haben.“