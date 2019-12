Fussball-Landesliga der Frauen : „Schiedsrichterwillkür“: Heider SV provoziert Spielabbruch in Borgstedt

HSV-Trainer Manfred Langhans spricht von „Willkür des Schiedsrichters“ und holt seine Elf vom Platz.

von Torge Meyer

03. Dezember 2019, 14:22 Uhr

Rendsburg | Die Fans der Landesliga-Fußballerinnen der SG Brekendorf/Borgstedt hatten sich den Jahresabschluss gegen den Heider SV sicher anders vorgestellt. Beim Stand von 2:1 wurde die Partie abgebrochen (65.), weil die Gäste von Schiedsrichter Heinrich Grapengeter (TuS Rotenhof) genug hatten und das Spielfeld verließen.

Über die volle Distanz waren indes der TuS Rotenhof und die SG Nienkattbek-Bargstedt im Einsatz, kassierten aber Niederlagen.

SG Brekendorf/Borgstedt – Heider SV abgebrochen

Wegen Reklamierens sah Heides Meryem Güngör die Gelb-Rote Karte (65.). Nach Aussage des HSV-Trainers Manfred Langhans „völlig unberechtigt“. Langhans holte seine Elf daraufhin beim Stand von 2:1 für BreBo vom Feld, weil er weitere Platzverweise befürchtete: „Ich musste meine Spielerinnen vor der Willkür des Schiedsrichters schützen.“

BreBo-Coach Ingo Awe sah indes ein faires Spiel, in dem aber „drei, vier Heider Spielerinnen, jede Entscheidung des Schiedsrichters kritisiert haben“.

Er sei seit 35 Jahren Schiedsrichter, so etwas habe er noch nie erlebt, sagte Referee Heinrich Grapengeter, der den Heiderinnen sogar sieben Minuten Zeit ließ, um das Spiel fortzusetzen: „Aber es kam niemand mehr, dann habe ich abgebrochen.“

Tore: 1:0 Blessmann (8.), 2:0 Sakowski (33.), 2:1 Haß (51.).

SG Wilstermarsch – TuS Rotenhof 3:1 (0:0)

Wie bereits im Hinspiel (1:2) zogen die Rotenhöferinnen den Kürzeren und kassierten die sechste Saisonniederlage. „Letztlich schade, dass wir mit einer unnötigen Niederlage in die Winterpause gehen“, sagte Co-Trainer Harald Wöhlk: „Ein Remis wäre möglich gewesen.“

In einer Partie, die sich fast ausschließlich zwischen den Strafräumen abspielte, hatte der TuS auf den Rückstand (59.) schnell passende Antworten parat. Während Inga Claussen postwendend noch zu hoch abschloss, sorgte Inga Berries mit einer sehenswerten Direktabnahme von der Strafraumgrenze für den Ausgleich (64.).

Doch der anvisierte Punkte sollte den Gästen noch entrissen werden. „Das 1:2 war ein zweifelhafter Foulelfmeter und beim 1:3 waren wir zu weit aufgerückt, weil wir versucht haben, nochmals Druck aufzubauen“, sagte Wöhlk.

Tore: 1:0 Meenken (59.), 1:1 Berries (64.), 2:1 Looft (76., FE), 3:1 Kolbe (80.).

SG Nienkattbek-Bargstedt – IF Stjernen Flensborg 1:2 (0:2)

Der Aufsteiger hielt überraschend gut mit, hatte die SG das Hinspiel beim Klassenprimus noch mit 0:9 verloren. In Halbzeit 1 ging alles seinen erwarteten Gang. Der turmhohe Favorit legte bis zur 26. Minute ein 2:0 vor, verpasste sogar eine höhere Führung.

„Wenn man immer gewinnt, wird man wohl irgendwann auch nachlässiger“, sagte Nie-Bar-Coach Mario Timm, der bereits zwei Minuten nach Wiederbeginn den Anschluss von Stefanie Hansen bejubeln konnte. Im weiteren Verlauf bissen sich die Gastgeberinnen in die Partie und hätten fast einen Punkt mitgenommen, doch kurz vor Ultimo verhinderte ein zu ungenaues Abspiel auf die frei vor dem IF-Tor lauernde Jana Reimers das 2:2.

„IF war froh, als Schluss war. Hätten wir so häufiger gespielt, hätten wir mehr Punkte auf dem Konto“, sagte Tamm, der seine Schützlinge bis zum Trainingsstart am 16. Januar in die Winterpause schickte.

Tore: 0:1 Amani (17.), 0:2 Heinecke (26.), 1:2 Hansen (47.).