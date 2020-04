3. Handball-Liga der Frauen : HG OKT wartet auf eine Entscheidung vom Verband

Im Gegensatz zu anderen Ligen ist die Saison in der dritthöchsten Spielklasse noch nicht abgebrochen.

von Joachim Hobke

17. April 2020, 15:13 Uhr

Owschlag | In der Handball-Bundesliga der Frauen (HBF) wurden früh Fakten geschaffen. In der 2. Liga ebenfalls. Bereits am 19. März wurde die Saison in den beiden höchsten nationalen Spielklassen der Frauen aufgrund der Corona-Krise für beendet erklärt. In der vergangenen Woche zog der Handballverband Schleswig-Holstein (HVSH) nach und schloss sich den Empfehlungen des Deutschen Handballbundes (DHB) an, der auf einer Präsidiumssitzung Anfang April für ein vorzeitiges Saisonende in den Landesverbänden plädiert hatte. Auch in den Oberligen Hamburg/Schleswig-Holstein wird der Spielbetrieb nicht wieder aufgenommen. In der 3. Liga hingegen wurde die Entscheidung über einen Abbruch oder eine Fortführung der Saison bislang vertagt. „Hintergrund ist nicht zuletzt die Haftungsfrage bei einem Abbruch durch den DHB mit möglichen hohen Regressansprüchen“, erklärt Horst Keppler, Vorsitzender der Spielkommission der 3. Liga der Frauen, auf Nachfrage der Landeszeitung. Somit befinden sich die Teams weiter in der Warteschleife.

„Das nervt langsam“, sagt Sebastian Schräbler. Der Trainer der HG OKT wünscht sich endlich Klarheit vom Verband. „Damit alle wissen, woran sie sind.“ Denn dass seine Frauen in dieser Saison noch einmal auf das Hallenparkett zurückkehren, glaubt Schräbler nicht. „Wir können froh sein, wenn es im Herbst wieder losgeht.“ Deshalb befürwortet er einen sofortigen Abbruch und eine Regelung wie in den anderen Ligen auch, nach der es in dieser Spielzeit keine Absteiger gibt. „Das wäre am fairsten.“ Und auch im Sinne der HG OKT, die als Viertletzter nach 17 von 22 Spielen noch um den Klassenerhalt fürchten müsste.

In Owschlag plant man jedenfalls weiter für die dritthöchste Spielklasse. „Wir haben unsere Meldung für die 3. Liga abgegeben und einen Finanzplan ausgearbeitet“, sagt Schräbler, der befürchtet, dass nicht alle Mitkonkurrenten die Corona-Krise überstehen. „Die Liga wird sich wohl ausdünnen.“ Landesrivale TSV Wattenbek hat bereits auf eine Meldung für die 3. Liga in der kommenden Saison verzichtet, der Verein steigt freiwillig ab. Wo die „Peitschen“ künftig spielen, ist noch offen.

„Es wird nicht der letzte Verein sein, der in den sauren Apfel beißt“, prophezeit Wattenbeks Coach Tim Bracklow, dessen Spielerinnen sich nun wohl in alle Himmelsrichtungen verstreuen dürften. Vielleicht schließt sich ja die eine oder andere der HG OKT an. Denn nachdem die im Laufe der Saison reaktivierten Imke Lübker-Seidel und Tina Genz nun endgültig ihre Karriere beenden und auch Jill Sievert den Verein mit unbekanntem Ziel verlassen wird, ist Schräbler auf der Suche nach Verstärkungen für die neue Spielzeit. „Allerdings ist das momentan recht schwierig. Ich kann ja keine Spielerin zum Probetraining einladen. Auch da müssen warten und gucken, was passiert.“