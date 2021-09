Leichtathletik : Viele Medaillen für Erwachsene und Talente aus Nordfriesland

Jeweils sieben Podestplätze bei den Landesmeisterschaften der Hauptklassen und bei der Talentsichtung im Blockwettkampf

Büdelsdorf/Husum | Sieben Medaillen bei den Landesmeisterschaften für Erwachsene im Büdelsdorfer Eiderstadion gingen nach Nordfriesland. Die gleiche Anzahl an Podestplätzen erreichten Aktive des KLV NF bei der parallel ausgetragenen Talentsichtung in den Blockwettkämpfen der 12- und 13-jährigen. Drei Medaillen in der Hauptklasse Frauen heimste Sabrina Heil ein. Über 200...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.