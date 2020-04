Saisonabbruch in Schleswig-Holstein : Verständnis und viele Ideen bei den Fußballern

Die nordfriesischen Fußball-Oberligisten bewerten den Saisonabbruch – und machen verschiedene Vorschläge zur möglichen Wertung der Tabelle.

von Jan Wrege, Jannik Schappert

28. April 2020, 17:00 Uhr

Husum | Das war’s. In Nordfriesland rollt in der Saison 2019/20 wegen der Corona-Pandemie kein Ball mehr. Am späten Montagabend brach der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) die Spielzeit ab. „Es ist extrem schade, in der besten Zeit des Jahres nicht Fußball spielen zu können. Es ist länger hell, es wird wärmer und die Plätze sind gut“, sagt Torsten Böker.

Der Abbruch ist für den Trainer des Oberligisten Husumer SV die „logische Konsequenz, um möglichst früh mit der neuen Saison starten können“. Geplant ist der 1. September.

Ob das was wird, bleibt abzuwarten. Wer weiß, wie sich die Situation entwickelt. Torsten Böker

Olaf Petersen, der Sportliche Leiter des SV Frisia 03 Risum-Lindholm, kommentierte den Saisonabbruch so: „Es kommt erwartet und ist die einzig vernünftige Lösung.“ Er begrüßt die nunmehr herrschende Planungssicherheit und das angemessene Signal des Dachverbandes. „Dass auf dem Fußballplatz für Kontakte andere Regeln gelten müssten als überall sonst, fühlt sich nicht realistisch an. Es hätte nicht ins Leben gepasst, das wir gerade alle führen“, meinte Petersen, der auch die Pläne im Profifußball für eine Fortsetzung der Saison kritisch sieht.

Fairness kaum möglich

In der eingefrorenen Oberliga-Tabelle belegt die Husumer SV den 13. Platz, direkt davor rangiert der Nordfriesland-Rivale SV Frisia 03 Risum-Lindholm. Welchen Wert die Platzierungen tatsächlich haben, will der SHFV am 9. Mai entscheiden. „Die Wertung wird immer ein Stück weit unfair sein“, meint Böker.

Er bevorzugt die Wertung der Tabelle nach der Hinrunde. „Dann hat Jeder einmal gegen Jeden gespielt, das wäre reell.“ Wer ganz oben in der Tabelle steht, soll eine Spielklasse aufsteigen dürfen. Wer einen Abstiegsplatz belegt, muss runter. Alternativ kann Böker sich eine Wertung ohne Absteiger vorstellen, was kommende Saison zu größeren Klassen führen würde.

Husum war nach der Hinrunde Zehnter und wäre so oder so nicht in Abstiegsgefahr. Das Problem ist allerdings: Aufgrund von witterungsbedingten Spielausfällen hat in Schleswig-Holsteins höchster Liga noch nicht jedes Team die 15 Partien der Hinrunde absolviert, auch hier gäbe es also ein verzerrtes Bild.

Petersen würde es bevorzugen, wenn die komplette Spielzeit nicht gewertet werden würde.

Wenn ein Spiel durch höhere Gewalt nach 70 Minuten abgebrochen wird, setzt man es neu an und beginnt wieder bei 0:0. Die Saison ist nicht komplett gespielt und deshalb eigentlich ohne Wert. Das ist natürlich bitter für die Mannschaften, die oben stehen. Olaf Petersen

Eine weitere Wertungsmöglichkeit bringt Jan Hellström, Trainer des TSB Flensburg, ins Gespräch: „Ich bin absolut dafür, die Tabelle jetzt zu nehmen wie sie ist und so über Auf- und Abstieg zu entscheiden, als wäre die Saison regulär zu Ende.“ Niemand könne etwas für die Situation, absolute Gerechtigkeit sei ohnehin unmöglich.