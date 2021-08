Tag des Sports : Sportjugend Nordfriesland lädt zum Spendenlauf ein

Aktion zugunsten der Initiative „Kein Kind ohne Sport!“ am 5. September

Husum | Am 5. September veranstaltet die Sportjugend Nordfriesland (SJNF) beim landesweiten „Tag des Sports“ einen Spendenlauf. Dieser ist eingebettet in den Charity HeimLauf zugunsten der Initiative „Kein Kind ohne Sport!“ Die erlaufenen Gelder fließen zu 100 Prozent an das Projekt, mit dem bedürftige Kinder und Jugendliche beim Vereinssport unterstützt werd...

