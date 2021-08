Leichtathletik : Nordfrieslands Talente bei deutscher Meisterschaft mit guten Resultaten

Helena Kopp und Karim Elwawy vom Bredstedter TSV gewinnen Medaillen in Rostock

Bredstedt/Rostock | Mit respektablen Ergebnissen und zwei Medaillen kehrten Nordfrieslands Aktive von den Deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock zurück. Helena Kopp vom Bredstedter TSV gewann Silber in einem packenden Kugelstoßfinale der U18. Ihr Vereinskamerad Karim Elwawy holte Bronze über 400 m Hürden in der U18. Helena Kopp, die mit einer bisherigen Bestweite von...

