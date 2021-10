Fussball-Landesliga Schleswig : Nach zwei Pleiten: TSV Rantrum will raus aus der „Mini-Krise“

Die Mannschaft von Andreas Paltian möchte am Sonnabend gegen die SG Geest 05 die Trendwende schaffen.

Rantrum | Es war einfach zu nass im Friesenstadion. Die für Sonnabend geplante Partie der Fußball-Landesliga Schleswig zwischen der Husumer SV und dem TSV Kropp wurde am Freitag abgesagt. Spielen will dagegen der TSV Rantrum, der nach den Niederlagen gegen den TSV Friedrichsberg und bei IF Stern Flensburg nun am Lagedeich gegen die SG Geest 05 die Trendwende sch...

