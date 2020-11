KSV Nordfriesland : Kreissportverband setzt mit Verbandstag ein Signal für bessere Zeiten

Der KSV tagt in Niebüll und beweist Handlungsfähigkeit auch während der Corona-Pandemie.

01. November 2020, 16:52 Uhr

Niebüll | Ein ordentlicher Verbandstag in außerordentlicher Situation: Nur 35 Delegierte, Vorstandsmitglieder und Gäste verloren sich am Sonntag in der Niebüller Stadthalle bei der turnusmäßigen Versammlung des Kreissportverbandes (KSV) Nordfriesland. „Die Corona-Pandemie hat alle Lebensbereiche fest im Griff“, sagte der KSV-Vorsitzende Matthias Hansen. Dennoch sei es wichtig, ein Signal der Handlungsfähigkeit zu senden, auch angesichts des neuerlichen Lockdowns.

„Der Sport ist elementar für eine funktionierende Gesellschaft. Lasst uns weiter im Rahmen der Möglichkeiten aktiv sein und mit kreativen und alternativen Angeboten den Sport voranbringen“, richtete Hansen einen Appell an die nordfriesische Sportfamilie.

Wichtige Beschlüsse

Der seit 2015 amtierende Vorsitzende Hansen betonte die Bedeutung des Verbandstags trotz aller Widrigkeiten. Es waren wichtige Beschlüsse zu fassen, die 53.482 Mitglieder in 198 Vereinen angehen. Vorstandswahlen standen an, eine überarbeitete Satzung war zu verabschieden und der KSV-Etat mit einem Volumen von 375.000 Euro zu billigen.

Vize-Kreispräsident Siegfried Puschmann dankte in seinem Grußwort dem KSV-Vorstand und den Verantwortlichen in den Vereinen: „Der Sport leistet in der Ausnahmesituation einen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt.“ Die Sportlerinnen und Sportler forderte Puschmann auf, ihren Vereinen auch in dieser schweren Zeit treu zu bleiben.

Inklusion stark gefördert

Aus 2019 hatte der KSV viel Positives zu berichten. Die Inklusion ist stark gefördert worden. Nele Niemann koordiniert als hauptamtliche Inklusionskraft Projekte, die allen Menschen die Teilhabe am Sport ermöglichen sollen. Es gab wieder eine Jugendbegegnung mit Israel, eine Gruppe aus Petach Tikva war in Nordfriesland zu Gast.

Dirk Weimar, der stellvertretende KSV-Vorsitzende, ist in den Ausschuss berufen worden, der an der Verteilung der Mittel aus dem neuen Sportentwicklungsplan des Landes Schleswig-Holstein mitwirkt. Überhaupt war der KSV wachsam bei der Ausschau nach „Töpfen“, die zum Wohl des Sports in Nordfriesland angezapft werden können.

Gerüstet für bessere Zeiten

Viele Aktivitäten des KSV wie Bildungsmaßnahmen, Meisterehrung, der geplante Gegenbesuch in Israel, der Inklusionsdialog und manches mehr liegen wegen der Pandemie zunächst auf Eis. Dennoch rüstete sich der KSV schon für bessere Zeiten. Schatzmeister Hartmut Weber stellte den Haushalt für 2020 vor, der Ausgaben in Höhe von 375.000 Euro vorsieht.

Größte Einnahmeposten sind der Kreiszuschuss (209.700 Euro), die Mitgliedsbeiträge (43.400 Euro) und Zuschüsse des Landessportverbandes (70.000 Euro). Bei den Ausgaben bilden die Zuschüsse an Vereine für Übungsleiter (163.000 Euro) und die Kosten der Geschäftsstelle (82.000 Euro) die Schwerpunkte. In diesem Jahr kommen ursprünglich für 2019 geplante Investitionen für eine EDV-Erneuerung (25.000 Euro) dazu. Erfreulich für die Inselvereine: Dank gestiegener LSV-Zuschüsse erhalten sie künftig 14.500 Euro statt bisher 9700 Euro an Zuschüssen für Reisekosten.

Modernisierte Satzung

Die Satzung des Kreissportverbandes ist mit großem Aufwand modernisiert worden. Aufgaben, Rechte und Pflichten der Verbandsorgane wurden klarer definiert. Der Geschäftsführende Vorstand wird um zwei Mitglieder erweitert. Neben dem Vorsitzenden und dem Schatzmeister kommen laut neuer Satzung die beiden stellvertretenden Vorsitzenden dazu.

Auch waren Anpassungen an neue Datenschutzverordnungen notwendig. Die aktuellste noch eingefügte Neuerung betrifft die Möglichkeit, dass der Verbandstag und Sitzungen des Verbandsbeirates künftig auch digital etwa per Videokonferenz abgehalten werden können.

Ehrungen: KSV-Ehrennadel in Gold für Margit Andresen (TSV Haselund) und Kim Koltermann (Friedrichstädter Rudergesellschaft), in Silber für Maren Thomsen (TSV Haselund) Wahlen zum Vorstand: 1. Vorsitzender Matthias Hansen, Stellvertretende Vorsitzende Petra Ehrlich, Sportwart Clemens Richert, Sportabzeichenbeauftragte Nina Hansen, Beisitzer Kim Koltermann, Beisitzerin Christin Hansen (neu) Ehrenrat: Hans-Christian Albertsen, Wolfgang Jebsen, Peter Schnittgard, Udo Grützmacher, Sylvia Nowack